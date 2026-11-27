La Justicia de Entre Ríos ordenó a la propietaria de una óptica de Chajarí y a su hijo realizar capacitaciones sobre violencia de género, luego de que el comercio difundiera a principios de noviembre un video publicitario en el que se simulaba el secuestro de una mujer como respuesta a los clientes que consultaban precios y no concretaban compras.

La pieza audiovisual, publicada en las redes sociales, generó cuestionamientos y motivó una denuncia de la diputada nacional Laura Marianela Marclay ante la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial de Entre Ríos.

El caso quedó en manos del titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Chajarí, Mariano Luis Velasco, quien evaluó la presentación y dispuso una serie de medidas destinadas a prevenir la difusión de contenidos que pudieran constituir violencia simbólica contra las mujeres.

El video publicitario que motivó la denuncia

En la grabación aparecía Franco Montefinale, hijo de María Celeste Hartwig, propietaria del comercio, quien explicaba cómo atendían a los potenciales compradores.

“Nos preguntan por ahí qué hacemos con aquellos clientes que nos preguntan precios y nunca más nos contestan. No hacemos nada. Les contestamos los mensajes, los llamamos por teléfono y les pasamos los precios. Al final, si el cliente no compra, no pasa nada. Los atendemos a todos con mucha amabilidad”, expresaba el protagonista.

Mientras pronunciaba esas palabras, el hombre manipulaba una bolsa negra en la que introducía una muñeca de rasgos femeninos, según se detalló en la denuncia. La secuencia finalizaba cuando colocaba la bolsa en el baúl de un automóvil y lo cerraba.

El video fue eliminado de las redes sociales del comercio al día siguiente de su publicación, mientras que la propietaria difundió un mensaje de disculpas públicas.

La denuncia por violencia simbólica y mediática

La diputada nacional Laura Marianela Marclay solicitó que se evaluara si el contenido encuadraba como violencia simbólica y mediática contra las mujeres, en los términos de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.

En su presentación, la legisladora argumentó que estas modalidades de violencia “no recaen sobre una víctima individual, sino que su destinatario es el colectivo de mujeres al que el mensaje llega”.

Tras analizar la denuncia y convocar a la comerciante, el juez consideró que no resultaba necesaria la adopción de medidas urgentes de tutela anticipada, debido a que el material audiovisual había sido retirado y se habían ofrecido disculpas públicas.

Qué resolvió la Justicia

El magistrado ordenó a María Celeste Hartwig que, en adelante, se abstuviera de publicar contenidos publicitarios en las cuentas de Instagram y Facebook de su comercio que fueran susceptibles de ser calificados como violencia simbólica contra las mujeres en ámbitos digitales o mediáticos.

Asimismo, la exhortó a mantener una “comunicación responsable y respetuosa” de la normativa vigente y a procurar que los mensajes difundidos en las redes sociales tuvieran perspectiva de género, informó Entre Ríos Ahora.

La resolución también estableció que tanto la propietaria de la óptica como su hijo deberán realizar dos capacitaciones brindadas por la Dirección de Mujeres, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos:

- Sensibilización en género y violencia: Formarnos para transformar(nos).

- Lo virtual es real: violencias de género en entornos digitales.

Un antecedente similar en Entre Ríos

En 2025, una situación similar se registró en la localidad entrerriana de Crespo, donde una estación de servicio difundió un video promocional que simulaba el secuestro de una mujer.

Aquella publicación también generó cuestionamientos en las redes sociales, alcanzó repercusión nacional y derivó en la intervención de la Justicia.