Otra polémica publicidad de comercio entrerriano: simulan meter a una mujer en una bolsa de basura

Polémica por publicidad que simuló meter a una mujer en una bolsa

Una publicidad que simuló introducir a una mujer en una bolsa negra y colocarla en el baúl de un automóvil generó cuestionamientos en redes sociales. El video fue difundido por una óptica de Chajarí, departamento Federación, y posteriormente fue eliminado ante las repercusiones. Desde el establecimiento señalaron a Elonce que no habían tenido intención de causar daño con el contenido.

La pieza audiovisual mostraba a un hombre que hablaba frente a la cámara sobre la atención a los clientes que consultaban precios y luego no concretaban una compra. Mientras pronunciaba su mensaje, manipulaba una bolsa negra de consorcio. La secuencia continuaba con la aparición de las piernas de una mujer, a quien introducía en la bolsa.

El video terminaba con el hombre colocando la bolsa, con la mujer en su interior, dentro del baúl de un automóvil y cerrándolo. La escena, presentada como parte de una estrategia promocional, despertó críticas por la utilización de una representación de violencia contra una mujer como recurso humorístico.

Qué decía la publicidad que generó cuestionamientos

En el comienzo del video, el protagonista se refería a una situación habitual en los comercios: las consultas de precios que no terminaban en una operación de venta.

“Nos preguntan por ahí qué hacemos con aquellos clientes que nos preguntan precios y nunca más nos contestan. No hacemos nada. Les contestamos los mensajes, los llamamos por teléfono y les pasamos los precios. Al final, si el cliente no compra, no pasa nada. Los atendemos a todos con mucha amabilidad”, expresaba el hombre.

Sin embargo, mientras transmitía ese mensaje, la escena mostraba una situación que simulaba el traslado de una mujer dentro de una bolsa. La contradicción entre las palabras del protagonista y las imágenes constituía el recurso humorístico utilizado por la publicidad.

Tras la difusión del material y las críticas recibidas, la óptica decidió retirar el video de sus redes sociales. Desde el comercio manifestaron a Elonce: “No fue nuestra intención perjudicar o herir a alguien”.

El antecedente de una estación de servicio de Crespo

La controversia recordó un episodio ocurrido en septiembre de 2025, cuando una estación de servicio Shell de Crespo difundió una publicidad que también simulaba el secuestro de una mujer.

En aquella oportunidad, la pieza audiovisual mostraba a dos empleados que colocaban una bolsa de consorcio sobre una mujer y la introducían en la parte trasera de una camioneta. Posteriormente, el conductor cerraba el vehículo y se retiraba, mientras los trabajadores permanecían en el lugar tomando mate.

“Otra vez la piba esta. Cuándo será el día que la metamos en algo y la mandemos por ahí”, decía uno de los empleados en el video difundido por la estación de servicio.

La publicación generó una importante repercusión en redes sociales y recibió cuestionamientos por representar una situación de violencia contra una mujer como parte de una campaña comercial.

Ante las críticas, la empresa retiró el material de sus plataformas y reconoció públicamente el error. Sin embargo, las consecuencias de aquella publicación no se limitaron al ámbito de las redes sociales.

Las medidas judiciales que se dispusieron en 2025

Tras la controversia por el video de la estación de servicio, intervino el Juzgado de Paz y Familia de Crespo, que entonces estaba a cargo de la jueza Vanesa Visconti.

La Justicia dispuso una serie de medidas orientadas a la concientización sobre la violencia por razones de género, en el marco de la Ley provincial Nº 10.956, sancionada en 2022.

Entre las disposiciones, se ordenó que los responsables de la empresa, el personal de la estación de servicio y las personas involucradas en la producción audiovisual realizaran una capacitación sobre masculinidades y género.

La medida alcanzó no solamente a los trabajadores que aparecían en las imágenes, sino también a quienes participaron en la elaboración y difusión del contenido.

Además, el juzgado ofició al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para solicitar que los medios retiraran el video de sus plataformas. La resolución sostuvo que esa medida no implicaba una restricción indebida a la libertad de expresión.

También se establecieron acciones positivas destinadas a promover la reflexión sobre la violencia de género y reparar el daño causado por la publicación.

Otra publicidad también recibió críticas en redes

Y en abril de 2026, otra campaña comercial difundida en redes sociales volvió a generar cuestionamientos por la utilización del cuerpo femenino como recurso publicitario.

En este caso, se trató de un comercio de herramientas de Crespo, cuyo video mostraba a un hombre que hacía referencia a críticas recibidas por la ausencia de mujeres entre sus trabajadores.

“Nos criticaron que no teníamos mujeres trabajando en nuestro negocio, que un par de lolas podía vender mucho más que nuestra cara, y ahora… qué me decís?”, expresaba el protagonista, antes de aparecer con un busto femenino mientras promocionaba los productos del local.

La periodista Sandra Miguez compartió el material y cuestionó el enfoque de la campaña. “Con tanta gente creativa y graciosa ¿no les da por llamar a alguien que sepa de publicidad?”, escribió.

En otra publicación, agregó: “La misma lógica misógina de siempre. El cuerpo femenino tomado como un chiste. No hay nada inteligente, ni gracioso”.

Las críticas dieron lugar a comentarios de usuarios que debatieron sobre los límites del humor en las campañas comerciales y la utilización de estereotipos vinculados con las mujeres.