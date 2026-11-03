Dos helicópteros chocaron en el Everest y falleció un turista

Las aeronaves intentaban aterrizar en un helipuerto ubicado a 4.300 metros de altura. Entre los heridos están los pilotos y un turista neozelandés.
Dos helicópteros chocaron cuando intentaban aterrizar en las inmediaciones del monte Everest, en Nepal. El accidente dejó un turista fallecido y tres personas heridas, según los últimos reportes difundidos por las autoridades y medios internacionales.
El episodio ocurrió durante la mañana de este martes en Pheriche, una localidad del distrito de Solukhumbu, situada a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar y utilizada como punto de paso por quienes realizan excursiones hacia el campamento base del Everest.
Según el diario El País de España, las aeronaves pertenecían a las compañías Fishtail Air y Air Dynasty. De acuerdo con los primeros reportes, ambas intentaban aterrizar en un helipuerto cuando se produjo la colisión.
Los aviones transportaban a excursionistas que habían subido al campamento base del Everest durante la temporada de senderismo. Pero una fuerte fuerte nevada cubrió la ruta antes de que el tiempo mejorara. Muchos escaladores quedaron a la merced de que estos vehículos los desplacen en caso de querer dar por concluida la excursión.
En este caso, la víctima fatal fue identificada como Vasanth Kumar Balaramudu, un ciudadano indio de 47 años que viajaba como pasajero en el helicóptero de Fishtail Air.
Entre los heridos se encuentran otro pasajero, de nacionalidad neozelandesa y origen indio, y los dos pilotos de las aeronaves. Se desconoce la cantidad de pasajeros que eran trasladados.
Los lesionados fueron trasladados para recibir atención médica. Uno de los pasajeros fue derivado a un centro asistencial de Katmandú, la capital de Nepal.
Las primeras informaciones indican que el choque se produjo alrededor de las 8.11, hora local. La causa del accidente se encuentra bajo investigación. Entre las hipótesis preliminares figura una posible falla de comunicación entre los pilotos durante la maniobra de aterrizaje.
El sector de Pheriche es uno de los puntos utilizados por los excursionistas que se dirigen al Everest. Debido a la falta de caminos y a las dificultades geográficas de la región, los helicópteros cumplen un papel central en el traslado de turistas, guías y personas que necesitan ser evacuadas durante las expediciones.