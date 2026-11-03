Termas Colón celebró sus 30 años con nuevas obras y la renovación de sus instalaciones

Termas Colón celebró su 30º aniversario este lunes 2 de noviembre con un acto institucional que reunió a autoridades municipales y provinciales, trabajadores y representantes del sector turístico. La conmemoración recordó el alumbramiento del agua termal ocurrido en 1996 y permitió presentar las mejoras realizadas en el complejo, junto con los proyectos destinados a fortalecer su infraestructura y sus servicios.

La ceremonia se desarrolló en las instalaciones del establecimiento y contó con la presencia del intendente José Luis Walser; el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto. También participaron la presidenta de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, Estela Lanchez, y el jefe operativo de Termas Colón, Sebastián García.

Durante el encuentro se reconoció a quienes participaron en la creación y el desarrollo del complejo, administrado por la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones. Además, se destacó su contribución a la actividad turística local y la importancia de las inversiones destinadas a mantener y modernizar las instalaciones.

Las nuevas obras y mejoras en Termas Colón

En el marco del aniversario, las autoridades repasaron las intervenciones realizadas en el complejo, entre ellas la renovación de las piscinas L y Diamante, la construcción del nuevo acceso y los trabajos de mantenimiento integral del parque acuático. Estas mejoras forman parte de un programa de inversiones destinado a fortalecer la seguridad y la calidad de los servicios.

También se presentaron proyectos de ampliación de los espacios recreativos y nuevas propuestas para diversificar las actividades disponibles para los visitantes. La celebración incluyó, además, la presentación de una nueva identidad visual y un sitio web institucional.

El intendente José Luis Walser destacó el trabajo del Directorio de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones y las decisiones de inversión adoptadas para sostener el crecimiento del establecimiento. Asimismo, vinculó el desarrollo del complejo con los objetivos de fortalecer el turismo y ampliar la llegada de visitantes internacionales.

Treinta años desde el descubrimiento del agua termal

El 2 de noviembre de 1996 se produjo el alumbramiento del agua termal en Colón, un acontecimiento que permitió incorporar una nueva actividad turística a una ciudad históricamente vinculada con las playas y la temporada de verano.

La apertura del complejo contribuyó a ampliar la oferta turística durante todo el año y favoreció el desarrollo de servicios, comercios y emprendimientos relacionados con la actividad. Con el paso de las décadas, el termalismo se consolidó como uno de los principales atractivos de la ciudad.

Durante su intervención, Walser reconoció a los impulsores del proyecto original y a quienes participaron de su continuidad. El mandatario municipal sostuvo que el establecimiento representa una parte de la identidad de Colón y destacó la importancia de mantener políticas de desarrollo a largo plazo.

Por su parte, Estela Lanchez resaltó el papel de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones como propietaria y administradora del complejo, además del compromiso de los trabajadores que sostienen su funcionamiento.

Un complejo que recibe alrededor de 300.000 visitantes al año

El jefe operativo de Termas Colón, Sebastián García, informó que alrededor de 300.000 personas visitan anualmente el predio, una cifra que refleja la importancia del establecimiento dentro de la actividad turística local.

García reconoció el trabajo de los equipos de mantenimiento, administración, atención al público, limpieza, guardavidas y recreación. Destacó que el funcionamiento del complejo requiere la coordinación de diferentes áreas para garantizar los servicios a quienes concurren durante el año.

Juan Pablo Villalba también recordó el alumbramiento del agua termal en noviembre de 1996, cuando era niño y se acercó al predio junto con su familia después de escuchar las sirenas que anunciaban el acontecimiento. A partir de esa experiencia, destacó el trabajo de las distintas generaciones que participaron del crecimiento del establecimiento.

El futuro del turismo termal en Entre Ríos

El secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher, destacó que el termalismo permitió reducir la dependencia de la temporada de verano y ampliar las posibilidades de recibir turistas durante los doce meses del año.

En ese sentido, vinculó el desarrollo futuro de Termas Colón con el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2026-2036 de Tierra de Palmares, que contempla la diversificación de productos turísticos, mejoras en la calidad de los servicios y la apertura hacia nuevos mercados.

Escher también planteó la necesidad de fortalecer la llegada de visitantes internacionales, especialmente desde Uruguay, Paraguay y Brasil, como parte de la estrategia de crecimiento del destino.

Por su parte, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, reconoció el aporte del termalismo al posicionamiento de la provincia como destino turístico durante todo el año. Además, destacó el desarrollo de la oferta hotelera, gastronómica y recreativa de Colón, junto con el trabajo de cooperación de la microrregión Tierra de Palmares.

La celebración incluyó reconocimientos institucionales, propuestas artísticas y encuentros entre autoridades, trabajadores e invitados. A tres décadas del alumbramiento del agua termal, el complejo continúa con inversiones y proyectos orientados a mejorar sus instalaciones y ampliar su oferta turística.