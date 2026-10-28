“El Litoral te espera”, la campaña para atraer turistas y mostrar que los destinos siguen funcionando pese a la crecida

La campaña “El Litoral te espera” fue impulsada por representantes del sector hotelero y gastronómico de distintas ciudades de la región para promover sus atractivos turísticos y contrarrestar el impacto que, según los empresarios, tuvieron las noticias sobre las crecidas de los ríos en la llegada de visitantes. La iniciativa busca transmitir que los destinos continúan recibiendo turistas y que gran parte de sus actividades funcionan con normalidad.

Leandro Lapiduz, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia, explicó durante una entrevista televisiva que la propuesta surgió después de que distintos establecimientos de la ciudad manifestaran su preocupación por la disminución de visitantes, pese a que sus instalaciones permanecían abiertas.

“Teníamos una pequeña parte de la costanera inundada y, sin embargo, la ciudad seguía con todos sus atractivos e incluso con la gastronomía y los comercios de la costanera funcionando”, señaló el dirigente, quien cuestionó que algunas coberturas nacionales mostraran solamente los sectores afectados por el agua.

Una campaña regional para mostrar otra imagen del Litoral

Lapiduz relató que la iniciativa comenzó con un video difundido desde Concordia, que alcanzó unas 73.000 visualizaciones en apenas 24 horas. En esa publicación, invitaba a los visitantes y a los medios nacionales a conocer la situación de la ciudad.

“Los canales de tirada nacional decían solamente una parte de la realidad. Invitábamos a la gente a venir a la ciudad o a que los mismos canales nos entrevistaran y nosotros mostrábamos que Concordia seguía funcionando”, recordó.

La repercusión de ese mensaje motivó una propuesta más amplia durante un encuentro de presidentes de filiales hoteleras y gastronómicas del Nordeste Argentino y la región litoral, realizado en Santa Fe.

De esa reunión surgió “El Litoral te espera”, una campaña audiovisual destinada a promocionar los destinos que podrían verse afectados por las crecidas asociadas al fenómeno de El Niño, pero que mantienen gran parte de su oferta turística disponible.

El turismo como motor de la economía regional

El dirigente remarcó que el objetivo no es desconocer las consecuencias de las crecidas, sino evitar que las imágenes de sectores inundados generen la impresión de que ciudades enteras dejaron de funcionar.

“Todas las ciudades que estamos afectadas de algún modo por el fenómeno de El Niño, por la creciente del agua, le decimos a la gente que esto muchas veces es un pequeño porcentaje, pero que necesitamos que los atractivos turísticos sigan funcionando y que la gente nos siga visitando”, expresó.

También advirtió que una disminución sostenida de turistas podría perjudicar a los establecimientos gastronómicos, hoteles, comercios y prestadores de servicios.

Turismo en Colón.

“Si El Niño trajera problemáticas graves, que aún no han sucedido en Concordia, Federación, Gualeguaychú o Concepción del Uruguay, la reconstrucción económica también viene de la mano del turismo, que no debe parar”, sostuvo.

Concordia promociona sus termas, el lago y el Parque San Carlos

Al referirse específicamente a Concordia, Lapiduz aseguró que el río Uruguay se encontraba en descenso al momento de la entrevista y destacó que la ciudad dispone de numerosos atractivos más allá de su costanera.

Entre ellos mencionó el Parque San Carlos, vinculado con la historia de Antoine de Saint-Exupéry y su obra El Principito, así como los complejos termales, los museos y las actividades recreativas.

“Tenemos tres termas. Dos están ubicadas en el lago de Salto Grande, que es un espejo de agua muy grande donde se pueden hacer deportes náuticos”, explicó.

Además, destacó la importancia comercial de Concordia dentro de Entre Ríos y las posibilidades que ofrece la región para quienes buscan combinar descanso, compras, gastronomía y actividades al aire libre.

Parque San Carlos.

La pesca deportiva también ocupa un lugar importante dentro de la oferta turística local. Lapiduz señaló que esta actividad atrae visitantes internacionales interesados en especies como el dorado y la boga.

Expectativas por los próximos fines de semana y eventos

El presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica sostuvo que el sector mantiene expectativas positivas para los próximos fines de semana largos y los acontecimientos previstos en la región.

En particular, mencionó la expectativa por una visita papal vinculada con la ciudad de Colón, que, según consideró, podría movilizar visitantes y beneficiar a los establecimientos hoteleros de distintas localidades.

“Creemos que va a hacer que todo lo que tiene que ver con la oferta de hotelería trabaje, porque es un suceso de nivel internacional”, manifestó.

Campaña "El litoral te espera" para promover el turismo en la región

Por otra parte, explicó que en Concordia las estrategias de promoción turística se desarrollan mediante el Ente Mixto Concordiense de Turismo (Emcontur), donde participan representantes del sector público y privado.

“Todas las decisiones que se toman en cuanto a la agenda turística y cómo vamos a encarar inclusive el presupuesto se hacen en una mesa y son decisiones que se toman conjuntamente”, destacó.

El mensaje para quienes planean visitar Entre Ríos

Con la llegada de la temporada de verano, los representantes del sector buscan que las noticias sobre las crecidas no desalienten automáticamente las reservas y los viajes hacia la costa del Uruguay.

Gualeguaychú.

La campaña pretende mostrar que cada localidad cuenta con diferentes alternativas para disfrutar, incluso cuando determinados sectores ribereños puedan presentar restricciones temporales.

Lapiduz insistió en la necesidad de sostener la actividad turística por su impacto sobre la economía regional y los puestos de trabajo.

“Tenemos que dejar tranquila a la gente porque hoy por hoy todo sigue funcionando con normalidad”, afirmó al referirse a la situación turística de Concordia.

Finalmente, agradeció la difusión de la campaña y remarcó que el turismo representa una fuente importante de empleo sostenible para las comunidades de la región.