Colón lanzó su campaña de verano 2027 para atraer turistas: las propuestas y los destinos a los que apunta

Colón presentó su nueva campaña turística para la temporada de verano 2026-2027, con una estrategia de publicidad digital destinada a captar visitantes de distintos puntos del país y promover las alternativas de descanso y recreación que ofrece la ciudad entrerriana.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, lleva el lema “Estas vacaciones, ¿con quién venís?” y busca posicionar a Colón como una opción para quienes planean viajar en familia, en pareja o con amigos.

La primera etapa contempla la difusión de anuncios audiovisuales a través de Google Ads y YouTube, con contenidos adaptados a los intereses de cada público. El objetivo es llegar a potenciales turistas mientras organizan sus vacaciones y facilitar el acceso a información sobre alojamientos, actividades y reservas.

Termas y naturaleza: qué propone Colón para el verano

La campaña pone el foco en la diversidad de experiencias que ofrece Colón, uno de los principales destinos turísticos de Entre Ríos.

Para las familias, la promoción destaca las actividades vinculadas al agua, los parques acuáticos, las termas, las propuestas recreativas, el turismo rural y las ecogranjas.

En tanto, quienes buscan experiencias al aire libre podrán conocer alternativas de turismo activo, cabalgatas, paseos en bicicleta, actividades náuticas y recorridos por entornos naturales.

El Parque Nacional El Palmar, uno de los atractivos más reconocidos de la región, también forma parte de la estrategia promocional.

A estas opciones se suman propuestas gastronómicas, bodegas, experiencias de bienestar y espacios destinados al descanso.

Desde el Municipio señalaron que las piezas audiovisuales y gráficas combinarán imágenes de paisajes, actividades y situaciones cotidianas para mostrar las distintas maneras de disfrutar una estadía en Colón.

La campaña llegará a más de 40 ciudades argentinas

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la segmentación de los anuncios para alcanzar a personas que se encuentran planificando sus próximas vacaciones.

La estrategia estará orientada principalmente a personas de entre 35 y 65 años, con especial atención a los mercados turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes.

La planificación comprende más de 40 ciudades y prioriza localidades ubicadas dentro de un radio de hasta 600 kilómetros de Colón.

Mediante las herramientas de publicidad digital, el Municipio buscará mostrar contenidos específicos según los intereses de cada grupo de potenciales visitantes.

De esta manera, quienes estén interesados en vacaciones familiares podrán recibir anuncios diferentes de los destinados a parejas o grupos de amigos que busquen actividades recreativas y contacto con la naturaleza.

Cómo consultar alojamientos y organizar las vacaciones

La propuesta no se limitará a difundir imágenes del destino, sino que también incorporará herramientas para facilitar la planificación de los viajes.

Los anuncios dirigirán a los interesados hacia una página especialmente desarrollada para la temporada disponible en este link

Desde ese sitio, los visitantes podrán conocer las actividades disponibles, acceder a información turística y comunicarse mediante WhatsApp con la Secretaría de Turismo.

También tendrán la posibilidad de utilizar el buscador oficial de alojamientos habilitados, una herramienta destinada a facilitar la búsqueda de hospedaje.

Según explicaron desde la Municipalidad, el propósito es que las personas que descubran el destino a través de los anuncios puedan avanzar desde una primera consulta hasta la organización de su estadía.

Buscan impulsar las reservas y la actividad económica local

La campaña forma parte de una política de promoción turística que pretende fortalecer la presencia de Colón entre los destinos considerados por quienes proyectan sus vacaciones.

Además de atraer visitantes, la iniciativa busca generar oportunidades para hoteles, complejos de alojamiento, emprendimientos turísticos, prestadores de servicios, establecimientos gastronómicos y propuestas recreativas.

En ese sentido, el Municipio destacó la importancia de que el sector privado acompañe la estrategia mediante la difusión de sus servicios, disponibilidad y alternativas de reserva.

La intención es complementar la publicidad institucional con información concreta que permita a los potenciales turistas conocer la oferta local y tomar decisiones sobre sus viajes.