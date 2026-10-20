Uno de los hermanos que murió atropellado en una ruta estaba por ser padre de mellizos

Dos hermanos y un tercer hombre murieron atropellados en la ruta provincial 65, en Santa Fe, cuando intentaban cambiar una rueda de un automóvil que había quedado detenido sobre la banquina. El trágico accidente ocurrió el sábado, alrededor de las 21.30, cerca de la localidad de Estación Díaz, a unos 90 kilómetros de Rosario.

Las víctimas fueron identificadas como Franco Miguel Colman, de 30 años; su hermano Brian Agustín Colman, de 29; y Luis Humberto Suárez, de 54 años, oriundo de Barrancas. Los tres fallecieron en el lugar luego de ser embestidos por una camioneta que, según los primeros testimonios, habría invadido el carril contrario.

Los hermanos regresaban a Estación Díaz desde Monje a bordo de un Renault 9, en el que viajaban cinco personas. Durante el recorrido, una cubierta se pinchó y los ocupantes debieron detenerse para reemplazarla. Mientras realizaban esa tarea, fueron sorprendidos por el vehículo que los atropelló.

Una de las víctimas esperaba mellizos

La tragedia provocó una profunda conmoción entre los familiares de las víctimas. Agustín Colman era padre de una niña de seis años y esperaba mellizos junto a su pareja, Carina Décima, de 27 años. Además, trabajaba en un tambo de la localidad de Humboldt, distante unos 89 kilómetros de su pueblo.

Su hermano Franco vivía con su padre, realizaba trabajos ocasionales y tenía una hija de apenas dos años. Ambos formaban parte de una familia numerosa que aguardaba la entrega de los cuerpos para poder despedirlos.

La tercera víctima, Luis Humberto Suárez, era tío de Carina Décima, pareja de Agustín.

Los hermanos fallecidos en el accidente

Nicolás Colman, hermano de las víctimas, relató cómo ocurrió el accidente: "Se cruzó de carril y los agarró de frente a mis dos hermanos y al otro muchacho que estaba abajo", expresó en declaraciones a Clarín.

En el Renault 9 también viajaban otros dos hombres, oriundos de Barrancas. Uno sufrió fracturas y fue trasladado a un centro de salud de Granadero Baigorria, mientras que el otro resultó ileso.

Investigan si el conductor estaba alcoholizado

La investigación quedó a cargo del fiscal Julio Lema, de la Fiscalía Departamental San Jerónimo, con sede en Coronda. Entre las primeras medidas, se ordenó una extracción de sangre al conductor de la camioneta para determinar si había consumido alcohol o drogas.

Los investigadores también dispusieron autopsias y pericias mecánicas sobre los vehículos involucrados, con el objetivo de reconstruir la mecánica del siniestro y establecer por qué la camioneta habría invadido el carril contrario.

La familia de los hermanos Colman reclamó información sobre las circunstancias del accidente y solicitó que los sobrevivientes prestaran declaración.

"No sabemos nada, no nos dieron ninguna información sobre lo que pasó. Estamos esperando la autopsia y también saber si le hicieron la alcoholemia a esta persona", manifestó Nicolás.

Asimismo, pidió que declararan los otros ocupantes del automóvil para esclarecer lo sucedido.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 11ª de Estación Díaz, el Comando Radioeléctrico de San Genaro, la Guardia Provincial y la Policía de Investigaciones, junto con personal médico criminalístico.