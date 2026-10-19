Mercado Pago se prepara para ser banco: qué servicios sumaría y cómo evitar nueva modalidad de estafas

La futura transformación de Mercado Pago en banco podría incorporar nuevos servicios financieros para usuarios, trabajadores y empresas, como cuentas sueldo, préstamos, cuentas corrientes e inversiones. Sin embargo, el proyecto también comenzó a ser utilizado como argumento por estafadores digitales que intentan obtener dinero y datos personales mediante falsas comunicaciones de la plataforma.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) concedió recientemente el registro de la marca Mercado Pago Biz, cuya descripción incluye distintas operaciones financieras. En el sector consideran que podría identificar una futura división de servicios empresariales, aunque la compañía aclaró que el trámite responde a una estrategia habitual de protección de marcas y que no tiene previsto modificar su nombre comercial, informó iProfesional.

En paralelo, especialistas en ciberdelitos advirtieron sobre maniobras que utilizan la posible licencia bancaria para convencer a los usuarios de que deben transferir sus fondos a otras cuentas o completar formularios para mantener sus servicios activos. Mercado Pago no solicita trasladar dinero ni compartir contraseñas por una supuesta migración bancaria.

Mercado Pago podría incorporar cuentas sueldo

La posibilidad de obtener una licencia bancaria antes de finalizar 2026 abrió expectativas sobre los servicios que la plataforma podría ofrecer en Argentina, donde cuenta con aproximadamente 25 millones de cuentas.

Uno de los principales cambios sería la incorporación de cuentas sueldo, que permitirían a las empresas acreditar salarios mediante transferencias programadas y administrar pagos desde la misma plataforma utilizada para cobrar sus ventas.

Diego Kupferberg, especialista en emprendimientos digitales, explicó en declaraciones a iProfesional, que los comercios podrían integrar el cobro de sus operaciones con la liquidación de haberes, mediante sistemas de conciliación automática.

Por su parte, Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, señaló que también podrían incorporarse pagos masivos de honorarios, adelantos salariales, créditos y productos de ahorro para trabajadores.

Estas herramientas permitirían a Mercado Pago competir con las entidades tradicionales por los convenios de acreditación de salarios.

Créditos y nuevas herramientas para las pymes

La eventual transformación bancaria también ampliaría las posibilidades de financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

Entre los servicios analizados aparecen cuentas corrientes, cheques electrónicos, descubiertos vinculados con la facturación y préstamos para adquirir mercadería o equipamiento.

Kupferberg destacó que la plataforma podría utilizar los movimientos comerciales de cada negocio para evaluar su capacidad de pago.

“El banco tradicional presta mirando el balance del año pasado; Mercado Pago puede hacerlo según lo que vendió ayer”, explicó.

Chaves del Valle agregó que los límites crediticios podrían ajustarse periódicamente según las ventas, la estacionalidad y el comportamiento financiero de cada empresa.

Otra alternativa sería el leasing, utilizado para financiar vehículos, maquinaria y otros bienes productivos mediante pagos periódicos.

Los especialistas también mencionaron la posibilidad de incorporar herramientas para administrar excedentes de dinero, realizar inversiones de corto plazo y facilitar transferencias internacionales.

No obstante, estos servicios constituyen posibilidades vinculadas con el proyecto bancario y todavía no representan lanzamientos confirmados.

Alertan por estafas que utilizan la futura licencia bancaria

Mientras avanza el proyecto, comenzaron a difundirse advertencias sobre intentos de fraude que aprovechan la información relacionada con la transformación de Mercado Pago.

Lucas Trasancos, especialista en derecho penal y ciberdelitos, conocido en redes sociales como “Abogado anti estafa”, explicó que los delincuentes utilizan anuncios reales sobre la futura licencia bancaria para construir mensajes engañosos.

El 24 de septiembre, Juan Curutchet, director del Banco Central, había anticipado que Mercado Pago y Revolut podrían obtener sus licencias bancarias antes de finalizar 2026.

Según el especialista, esa información comenzó a ser utilizada por estafadores que se comunican con usuarios mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos.

En esos contactos, los delincuentes se presentan como representantes de Mercado Pago y aseguran que es necesario actualizar, migrar o verificar las cuentas para continuar utilizando los servicios.

Cómo funciona la estafa de la falsa migración

Una de las modalidades consiste en llamar a los usuarios y advertirles que deben trasladar su dinero a una supuesta cuenta transitoria mientras se completa la transformación bancaria.

Para concretar el engaño, los estafadores proporcionan un CBU o alias y solicitan transferir el saldo disponible.

Si la víctima realiza la operación, el dinero termina en una cuenta controlada por terceros, sin que exista ninguna migración bancaria real.

Otra variante utiliza correos electrónicos que aparentan provenir de la plataforma. Los mensajes informan sobre una actualización obligatoria y contienen enlaces a páginas falsas.

En esos sitios, los delincuentes intentan obtener contraseñas, códigos de verificación y otros datos de seguridad que podrían permitirles acceder a las cuentas.

La particularidad de estas maniobras es que combinan información verdadera sobre el proyecto bancario con instrucciones fraudulentas, lo que puede aumentar su credibilidad.

Qué hacer para evitar las estafas de Mercado Pago

Los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier comunicación que solicite transferir fondos por una supuesta actualización vinculada con la futura licencia bancaria.

Ante una llamada de esas características, lo indicado es finalizar la comunicación y no realizar operaciones siguiendo instrucciones de desconocidos.

Si el contacto llega mediante un correo electrónico o WhatsApp, se aconseja no ingresar a enlaces sospechosos ni completar formularios que soliciten contraseñas, datos bancarios o códigos de seguridad.

Ninguna migración bancaria requiere que los usuarios envíen su dinero a una cuenta indicada por teléfono o mensaje.

En caso de dudas, se recomienda ingresar directamente a la aplicación oficial de Mercado Pago y utilizar sus canales de ayuda para verificar cualquier comunicación.

Qué hacer si ya se transfirió dinero o compartieron datos

Si una persona realizó una transferencia a una cuenta proporcionada por un supuesto representante de Mercado Pago, debe comunicarse cuanto antes con la plataforma mediante sus canales oficiales.

También es importante informar lo ocurrido a la entidad financiera desde la que se realizó la operación y consultar las medidas disponibles para intentar recuperar los fondos.

Cuando se compartieron contraseñas o códigos de seguridad, se recomienda cambiar inmediatamente las credenciales, revisar los movimientos de la cuenta y reforzar las medidas de protección.

Además, es conveniente conservar mensajes, correos electrónicos, comprobantes de transferencias y capturas de pantalla, ya que pueden servir como evidencia para efectuar la denuncia correspondiente.