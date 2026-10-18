Alertan por una web falsa de una cadena de electrodomésticos que roba datos de tarjetas

Una web falsa que imita a la cadena de electrodomésticos Frávega utiliza promociones y precios muy bajos para obtener datos personales y de tarjetas de crédito. La página reproduce la apariencia de la tienda y conduce a los compradores hacia formularios de pago controlados por los responsables del engaño.

Entre los productos ofrecidos aparecen sillones ejecutivos y parlantes portátiles a $27.990, además de tablets a $39.990. El catálogo anuncia descuentos de hasta el 87% y suma contadores regresivos y mensajes de stock limitado para apurar la decisión de compra.

La campaña fue detectada por especialistas de ESET Latinoamérica, según publicó iProfesional. Los investigadores advirtieron que el dominio apócrifo omite letras de la dirección oficial y copia elementos de la marca, como el logotipo, el color violeta, el buscador y los banners promocionales.

Cómo funciona la falsa tienda

El sitio también incorpora referencias a un supuesto aniversario de 115 años y promociones como “Electro Sale”. Esos recursos buscan dar credibilidad a una página que utiliza la identidad de la cadena de electrodomésticos sin pertenecer a ella.

Según explicó Rodrigo Álvarez, especialista de ESET Latinoamérica, el catálogo concentra los precios en unos pocos importes: $27.990, $29.990, $39.990 y $49.990. Al seleccionar una compra, el usuario es enviado a un carrito externo que puede mostrar un artículo genérico distinto, pero con el mismo valor.

La tienda clonada y los espacios de cobro funcionan en dominios y servidores separados. Esa estructura permite reemplazar las páginas de pago denunciadas o dadas de baja mientras se mantiene activo el sitio principal que atrae a los compradores.

El falso error que busca obtener otra tarjeta

La maniobra apunta especialmente a quienes ingresan desde enlaces en Instagram o Facebook. En los navegadores internos de esas aplicaciones, la dirección web puede quedar menos visible y el detalle del producto aparecer replegado, lo que dificulta advertir las diferencias.

Al llegar al formulario, se solicitan número de tarjeta, vencimiento, código de seguridad, DNI y nombre del titular. Después de completar esos campos, la pantalla simula una verificación y muestra un error en la transacción.

El mensaje busca que la persona vuelva a intentar el pago con otra tarjeta. De esa manera, los responsables pueden obtener más datos financieros a partir de una misma visita a la página que suplanta a la cadena de electrodomésticos.

Cómo detectar el engaño y qué hacer si se ingresaron datos

Los especialistas recomiendan comprobar que la dirección coincida exactamente con la web oficial de Frávega, fravega.com, y revisar cualquier cambio de dominio durante la compra. También señalan como alertas los precios idénticos para productos muy diferentes y las ofertas desproporcionadas. El candado HTTPS indica una conexión cifrada, pero no acredita la legitimidad del comercio.

Quienes hayan ingresado información deben contactar de inmediato al banco o a la emisora de la tarjeta para informar lo ocurrido y solicitar su bloqueo y reemplazo. También es importante revisar los movimientos, reportar consumos desconocidos y conservar capturas y comprobantes para la denuncia.

Por último, ESET advierte que no deben compartirse claves, tokens ni códigos de verificación con personas que llamen ofreciendo cancelar la supuesta compra. Ese contacto puede ser otra instancia del engaño para acceder a las cuentas de la víctima.