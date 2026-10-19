Becas Manuel Belgrano: habilitaron nuevos beneficiarios y hay 10 días para aceptarlas

La Secretaría de Educación habilitó nuevas adjudicaciones de las Becas Manuel Belgrano para estudiantes que se inscribieron en la convocatoria 2026 y permanecían en lista de espera. Los nuevos beneficiarios podrán acceder a una ayuda económica mensual de $187.495, siempre que confirmen la aceptación del beneficio dentro de los 10 días corridos posteriores a la notificación.

La medida alcanza exclusivamente a quienes participaron de la inscripción correspondiente a este año y no habían obtenido una beca en la primera instancia de asignación. Por lo tanto, no se trata de una nueva convocatoria, sino de la distribución de cupos que quedaron disponibles.

Las nuevas adjudicaciones se concretaron después del proceso de Doble Certificación, que permitió determinar las vacantes disponibles dentro del programa destinado a estudiantes universitarios de carreras consideradas estratégicas.

Cómo saber si te adjudicaron la Beca Manuel Belgrano

Los estudiantes que permanecían en lista de espera pueden consultar el resultado mediante la plataforma oficial del programa.

Para verificar el estado de la solicitud deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de las Becas Manuel Belgrano.

Acceder al apartado “Estado de mi solicitud”.

Revisar si el beneficio fue adjudicado.

En caso de obtener un resultado favorable, confirmar la aceptación de la beca desde la misma plataforma.

El plazo para realizar este último trámite es de 10 días corridos desde la notificación. Por ese motivo, se recomienda a quienes estaban en lista de espera consultar su situación para evitar que venza el período de aceptación.

Cuánto se cobra por las Becas Manuel Belgrano

El monto mensual de las Becas Manuel Belgrano alcanzó los $187.495, luego de las actualizaciones aplicadas durante 2026.

Al comienzo de la convocatoria, la prestación había sido establecida en $81.685. Posteriormente, se incrementó a $122.527 y finalmente llegó al valor actual.

La última actualización se aplicó con retroactividad a junio de 2026, por lo que también contempló diferencias correspondientes a períodos anteriores.

ANSES acreditó un pago de $382.399

El viernes 9 de octubre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acreditó un pago de $382.399 a estudiantes incluidos en el programa.

Ese importe contempló la cuota mensual actualizada y las diferencias retroactivas correspondientes al incremento dispuesto durante el año.

Sin embargo, el monto de $382.399 no representa el valor mensual habitual de la prestación, que quedó establecido en $187.495.

Diferencias con las Becas Progresar

La actualización de las Becas Manuel Belgrano también marcó una diferencia respecto de las Becas Progresar, cuyo monto mensual informado se mantiene en $35.000.

Ambos programas están destinados a acompañar trayectorias educativas, aunque presentan requisitos, destinatarios y mecanismos de adjudicación diferentes.