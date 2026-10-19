Cayeron las ventas por el Día de la Madre: “La gente no tiene plata en el bolsillo”, advirtió CAME

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 1,4% interanual, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y acumularon cinco años consecutivos de retroceso. El vicepresidente de la entidad, Alberto Kahale, analizó los resultados en diálogo con Elonce y advirtió sobre las dificultades que enfrentan los comercios minoristas debido a la disminución del consumo y al incremento de los costos de funcionamiento.

El dirigente explicó que los comerciantes no esperaban una recuperación significativa durante la celebración, debido al comportamiento que venían registrando las ventas durante los últimos años. Aunque los negocios se prepararon para la fecha, el movimiento comercial no alcanzó para revertir la tendencia.

“Los comerciantes estaban preparados, pero como vienen cayendo desde hace años las ventas en los comercios minoristas, no se esperaba algo distinto. Las encuestas de CAME dieron 1,4% abajo en distintos rubros. Cada día cuesta más abrir un comercio y cada día cuesta más abrir una caja un día de semana”, sostuvo Kahale.

El poder adquisitivo y las compras de menor valor

Consultado sobre los factores que explicaron la caída, el vicepresidente de CAME señaló que la pérdida del poder adquisitivo fue uno de los principales condicionantes para las familias.

“Hoy los bolsillos de los empleados, los obreros y la clase media están sin dinero porque aumentaron los servicios y las prepagas, y los sueldos no están acordes a las circunstancias”, expresó.

Durante la entrevista, los conductores de Elonce mencionaron que el sábado previo al Día de la Madre se había observado movimiento en la peatonal San Martín de Paraná, aunque muchas personas circulaban sin bolsas de compras. También señalaron que algunos consumidores compartían entre dos o tres integrantes de una familia el gasto de un regalo.

Kahale explicó que esa situación también se había registrado en Lomas de Zamora, donde reside. “El centro comercial estaba lleno de gente, pero bolsas había pocas. En vez de comprar unas zapatillas de 200.000 pesos, compraban un regalo de 20.000, 30.000 o 40.000 pesos, o un ramo de flores”, ejemplificó.

Qué rubros tuvieron mayores dificultades

Al analizar el comportamiento de los distintos sectores, Kahale indicó que los electrodomésticos y la telefonía estuvieron entre los rubros con peor desempeño durante la celebración.

En contrapartida, mencionó que los consumidores optaron principalmente por artículos deportivos y regalos de menor valor, como sandalias, ojotas y flores.

El dirigente consideró que esta modificación en las decisiones de compra respondió a la necesidad de adaptar los gastos a los ingresos disponibles. En ese sentido, remarcó que la presencia de público en los centros comerciales no necesariamente se tradujo en un aumento de las operaciones.

“Un sábado y un solo día no salvan las ventas del Día de la Madre. La gente no tiene plata en el bolsillo y eso se vio reflejado en esta fecha”, afirmó.

El aumento de los costos y el cierre de locales

Otro de los temas abordados fue el cierre de establecimientos comerciales, una situación que también se observa en la peatonal de Paraná y en otros centros urbanos del país.

Kahale sostuvo que las dificultades no se limitan a una ciudad y mencionó el trabajo de las entidades empr

esarias provinciales para acompañar al sector.

“En Paraná, como en cualquier lugar de nuestra República Argentina, está pasando lo mismo. En cualquier peatonal o calle hay locales cerrados”, manifestó.

Según explicó, los incrementos en los servicios y los alquileres afectan la capacidad de los comerciantes para sostener sus actividades, especialmente cuando las ventas disminuyen.

“Un comercio que pagaba 200.000 pesos de luz hoy paga dos millones. Los alquileres también están altos y todo termina repercutiendo en el bolsillo de la gente, que no puede comprar lo que le gustaría para su mamá”, aseguró.

Las ventas por internet y la adaptación de los comercios

Durante la entrevista también se planteó la necesidad de que los negocios tradicionales incorporen nuevas herramientas de comercialización, como las aplicaciones, las redes sociales y las plataformas digitales.

Kahale respondió que numerosos comerciantes comenzaron a desarrollar estas modalidades durante la pandemia y que actualmente combinan la atención presencial con las ventas por internet y las entregas a domicilio.

“Venimos hablando de vender por internet desde la pandemia y los comerciantes se aggiornaron. Entrás a cualquier comercio y te venden mediante una aplicación y te lo entregan en tu casa”, señaló.

Sin embargo, consideró que la incorporación de herramientas digitales no alcanza por sí sola para compensar la disminución del consumo y el aumento de los gastos operativos.

Las críticas de CAME a la política económica

En el tramo final de la entrevista, Kahale cuestionó la orientación de la política económica nacional y sostuvo que, a su entender, resulta necesario impulsar medidas destinadas a fortalecer la producción y el mercado interno.

“El ministro de Economía tendría que tener un proyecto de desarrollo productivo, para que haya más industria, más consumo y más empleo genuino”, expresó.

Asimismo, manifestó su preocupación por la competencia de productos importados y consideró que existen diferencias en las condiciones tributarias que enfrentan los fabricantes nacionales.

El vicepresidente de CAME sostuvo que, mientras no se recupere el poder adquisitivo de los consumidores, los comercios continuarán enfrentando dificultades para incrementar sus ventas y afrontar los costos de funcionamiento.