Aerolíneas Argentinas ofrece pasajes en hasta 12 cuotas sin interés: cómo acceder a la promoción

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción que permite comprar pasajes para destinos nacionales en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Provincia. El beneficio tiene vigencia limitada y busca facilitar la financiación de escapadas y vacaciones durante los próximos meses.

La propuesta combina cuotas sin recargo con un descuento del 10% sobre la tarifa base de determinados vuelos de cabotaje. Sin embargo, hay fechas específicas para realizar los viajes y una restricción para enero de 2027.

Cómo comprar pasajes de Aerolíneas Argentinas en cuotas sin interés

La promoción se encuentra disponible del 15 al 18 de octubre de 2026 y contempla vuelos operados por Aerolíneas Argentinas hacia destinos dentro del país.

Las opciones de financiación dependen de la tarjeta de crédito del Banco Provincia utilizada para pagar:

12 cuotas sin interés: con tarjetas Mastercard del Banco Provincia.

6 cuotas sin interés: con tarjetas Visa del Banco Provincia.

La propuesta no exige un monto mínimo de compra y se puede utilizar para adquirir pasajes de ida o de ida y vuelta, tanto para adultos como para menores.

Para acceder al beneficio, los clientes deben realizar la compra a través de los canales oficiales de Aerolíneas Argentinas, como su sitio web, las sucursales, los aeropuertos o el centro de atención telefónica.

Qué fechas están habilitadas para viajar

Además de la financiación, Aerolíneas Argentinas mantiene un 10% de descuento sobre la tarifa base en rutas directas de cabotaje, para las cabinas Turista y Premium Economy. El descuento no incluye tasas ni impuestos y se aplica automáticamente al momento de la reserva.

Los períodos habilitados para viajar son:

Del 14 de octubre al 31 de diciembre de 2026.

Del 1° de febrero al 31 de marzo de 2027.

La principal restricción es que la promoción no permite viajar durante enero de 2027. Por eso, quienes planeen utilizar el beneficio para las vacaciones de verano deberán elegir fechas dentro de los períodos establecidos.

¿Se pueden acumular millas con la promoción?

Los pasajes adquiridos con esta modalidad permiten acumular millas en el programa Aerolíneas Plus, siempre que el pasajero esté adherido y de acuerdo con la familia tarifaria seleccionada durante la compra.

Antes de confirmar la operación, se recomienda revisar las condiciones de la tarifa, las fechas del viaje y el medio de pago para verificar que la compra cumpla con los requisitos de la promoción.