Dispusieron preventiva al uruguayo detenido en control vial de Entre Ríos: era buscado por asalto a banco del vecino país

La Justicia de Entre Ríos dictó 30 días de prisión preventiva al uruguayo detenido en un control vial de Brazo Largo, donde se habían secuestrado dos armas de fuego, más de 427 gramos de cocaína, siete teléfonos celulares y dinero en distintas monedas. Se trata de Inti Camilo Cuba Vignolo, de 38 años, quien era buscado por las autoridades de Uruguay por su presunta participación en un millonario robo bancario y una investigación por homicidio.

La resolución fue adoptada este lunes 19 de octubre por la jueza de Garantías de Gualeguaychú, Natalia Céspedes, durante una audiencia de medidas de coerción. El detenido deberá cumplir la prisión preventiva en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú.

El momento del robo al banco.

Durante la audiencia, el fiscal auxiliar interino de Islas del Ibicuy, Gastón Popelka, solicitó 45 días de prisión preventiva, al considerar los elementos reunidos en la investigación y la existencia de riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga. El defensor oficial Lautaro Boladeres se opuso a la medida, pero la magistrada hizo lugar parcialmente al pedido y estableció un plazo de 30 días, pudo confirmar Elonce.

Cómo fue la detención en el control vial de Brazo Largo

La investigación comenzó durante la madrugada del sábado 17 de octubre, cuando efectivos policiales detuvieron un vehículo de transporte privado de pasajeros en el Puesto de Control Vial Brazo Largo, sobre la Ruta Nacional 12. El automóvil viajaba desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia Colón.

Durante el procedimiento, los agentes solicitaron la documentación de los ocupantes. El pasajero que viajaba en el asiento trasero manifestó que no llevaba identificación y, según el informe policial, mostró una actitud hostil cuando le pidieron que descendiera para realizar las averiguaciones correspondientes.

Mientras los efectivos inspeccionaban inicialmente su equipaje, el hombre comenzó a insultarlos e intentó escapar. Fue reducido y quedó bajo custodia policial. Posteriormente, reconoció su nacionalidad uruguaya y manifestó que era buscado por la Justicia de su país.

Secuestraron armas, cocaína, celulares y dinero

Con autorización judicial, los policías realizaron una requisa del vehículo y las pertenencias del sospechoso. Durante la inspección encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros y un revólver Smith & Wesson calibre .38, ambos con sus numeraciones identificatorias suprimidas.

También secuestraron cargadores, municiones y siete teléfonos celulares. Personal de Drogas Peligrosas intervino ante el hallazgo de sustancias sospechosas, que fueron sometidas a pruebas orientativas y arrojaron resultados preliminares positivos para cocaína.

De acuerdo con el informe inicial, la cantidad total secuestrada fue de 427,3 gramos. Además, encontraron 2.000 dólares estadounidenses, 82.000 pesos uruguayos y 200.000 pesos argentinos, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para las correspondientes pericias.

Lo vinculan con un millonario asalto bancario en Uruguay

El detenido registraba una alerta azul de Interpol y era requerido por las autoridades uruguayas en el marco de investigaciones penales. Entre ellas figuraba su presunta participación en el asalto a una sucursal del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), ocurrido el 24 de agosto de 2026 en Pando, departamento de Canelones.

Según la reconstrucción difundida por las autoridades uruguayas, un grupo de delincuentes llegó al establecimiento en un automóvil Mercedes-Benz. Uno de los integrantes ingresó inicialmente a cara descubierta, simulando ser un cliente, mientras que otros hombres entraron posteriormente con el rostro cubierto.

Los asaltantes redujeron al personal de seguridad, sustrajeron el dinero y escaparon. Las autoridades bancarias determinaron que el botín había ascendido aproximadamente a 10 millones de pesos uruguayos, 70.000 dólares y 90.000 euros.

La fuga de los asaltantes y los antecedentes del detenido

Después del robo, los sospechosos huyeron en el Mercedes-Benz, que había sido denunciado como robado en octubre de 2025. Durante la fuga, el automóvil chocó sobre la ruta 101, por lo que los ocupantes debieron buscar otro vehículo.

Los delincuentes ingresaron a una vivienda y posteriormente sustrajeron una Fiat Fiorino a una familia. La camioneta fue encontrada más tarde en el barrio Carrasco, en Montevideo.

La investigación permitió identificar a varios presuntos integrantes del grupo y avanzar con detenciones e imputaciones. Entre las personas requeridas figuraba Cuba Vignolo, quien, según información difundida por el Ministerio del Interior uruguayo, registraba antecedentes por rapiña y también era buscado por una causa de homicidio en Montevideo.

La investigación continuará en Entre Ríos

La Fiscalía de Islas del Ibicuy continuará con las actuaciones para determinar las circunstancias en las que el detenido transportaba las armas, los estupefacientes, los teléfonos celulares y el dinero secuestrado.

El Ministerio Público Fiscal informó que permanecían pendientes distintas medidas probatorias. También deberán realizarse las coordinaciones judiciales correspondientes ante los requerimientos existentes en Uruguay.

Mientras avance la investigación, Cuba Vignolo permanecerá detenido durante los 30 días establecidos por la jueza Céspedes, en el marco de la causa iniciada tras el procedimiento policial en Brazo Largo.