Detuvieron en Brazo Largo a uruguayo buscado por el atraco a un banco de Uruguay

El hombre de 38 años viajaba desde Buenos Aires hacia Colón en un servicio de traslado privado. Tenía una alerta azul de Interpol y, durante el control, intentó escapar. Le secuestraron dos armas con numeración suprimida, más de 427 gramos de cocaína y dinero de tres países.
Un ciudadano uruguayo de 38 años, buscado por la Justicia de su país y sobre quien pesaba una alerta azul de Interpol, fue detenido en el Puesto de Control Brazo Largo, en Entre Ríos. Durante el procedimiento, la Policía secuestró dos armas de fuego con numeración suprimida, 427,3 gramos de cocaína, siete teléfonos celulares y dinero en efectivo de distintas monedas.
El operativo se realizó durante la madrugada de este sábado, cuando efectivos policiales detuvieron un vehículo que prestaba un servicio privado de traslado de pasajeros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia Colón.
Según la información policial, el detenido estaría vinculado con una investigación por el asalto al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), ocurrido en agosto en la ciudad de Pando, y con una causa por homicidio en Montevideo.
Intentó escapar durante el control policial
El procedimiento comenzó cuando los agentes del Puesto de Control Brazo Largo solicitaron la documentación de los ocupantes del vehículo.
El conductor, propietario del rodado, trasladaba a un pasajero que viajaba en el asiento trasero. Al requerirle su identificación, el hombre manifestó que no llevaba documentos.
Los efectivos le solicitaron que descendiera para realizar las averiguaciones correspondientes. Según el informe oficial, el pasajero mostró una actitud hostil y poco colaborativa.
Durante una primera inspección del equipaje, que había autorizado voluntariamente, comenzó a insultar a los policías e intentó darse a la fuga.
El hombre fue reducido y quedó bajo custodia policial. Posteriormente, manifestó ser ciudadano uruguayo y reconoció que era buscado por la Justicia de su país.
Las averiguaciones permitieron establecer que registraba una alerta azul vigente de Interpol, mecanismo de cooperación internacional utilizado para obtener información sobre la identidad, ubicación o actividades de una persona vinculada con una investigación penal.
Secuestraron dos armas con numeración suprimida
Ante la situación, tomó intervención el fiscal de Islas del Ibicuy, Gastón Popelka, quien dispuso las primeras actuaciones judiciales.
Por orden de la jueza de Garantías de Gualeguaychú, Natalia Céspedes, se realizó una requisa formal del vehículo, el equipaje y las pertenencias del sospechoso.
Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con numeración suprimida y dos cargadores, uno de ellos con 16 cartuchos.
También secuestraron un revólver Smith & Wesson calibre .38, que presentaba la numeración identificatoria suprimida.
El hallazgo de ambas armas quedó incorporado a las actuaciones judiciales, junto con los demás elementos encontrados durante la inspección.
Cocaína, siete celulares y dinero de tres países
En el equipaje del detenido también se encontraron sustancias que fueron sometidas a pruebas de campo por personal de la Delegación Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Islas.
Los análisis preliminares confirmaron que se trataba de 427,3 gramos de clorhidrato de cocaína.
Además, los investigadores secuestraron siete teléfonos celulares, distribuidos entre las pertenencias y las prendas del hombre.
En cuanto al dinero en efectivo, se encontraron:
-2.000 dólares estadounidenses.
-82.000 pesos uruguayos.
-200.000 pesos argentinos.
Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las pericias y determinar su posible vinculación con los hechos investigados.
El ciudadano uruguayo fue trasladado a la Jefatura Departamental Islas, donde permaneció alojado a disposición de las autoridades judiciales.
Lo vinculan con un millonario robo bancario en Uruguay
De acuerdo con la información policial, el hombre registraría antecedentes y requerimientos judiciales en Uruguay, entre ellos una causa por el asalto al Banco República y otra por homicidio.
El robo bancario ocurrió el 24 de agosto de 2026, en una sucursal del Banco de la República Oriental del Uruguay ubicada en Pando, departamento de Canelones, a unos 35 kilómetros de Montevideo.
Según la reconstrucción difundida por las autoridades uruguayas, y publicada por Infobae, un grupo de delincuentes llegó al establecimiento en un automóvil Mercedes-Benz.
Uno de los integrantes ingresó inicialmente a cara descubierta, simulando ser un cliente. Poco después entraron otros hombres con el rostro cubierto, redujeron al personal de seguridad y sustrajeron dinero.
El asalto se concretó en pocos minutos y los delincuentes escaparon con una bolsa que contenía el efectivo.
Posteriormente, las autoridades bancarias establecieron que habían sido sustraídos aproximadamente 10 millones de pesos uruguayos, 70.000 dólares y 90.000 euros.
La fuga de los asaltantes y la investigación
Tras abandonar la sucursal, los sospechosos escaparon en el Mercedes-Benz, un vehículo que, según la investigación, había sido robado en octubre de 2025.
Durante la huida, el automóvil chocó en la ruta 101, por lo que sus ocupantes debieron buscar otro medio de transporte.
Los delincuentes ingresaron a una vivienda para intentar conseguir un vehículo y, al no lograrlo, terminaron robando una Fiat Fiorino a una familia.
La camioneta fue encontrada posteriormente en el barrio Carrasco, en Montevideo.
La investigación permitió identificar a varios presuntos integrantes de la organización y avanzar con detenciones e imputaciones por distintos delitos.
Las autoridades uruguayas también difundieron los datos de dos personas que permanecían requeridas por su presunta participación en el asalto.
Uno de los buscados también tenía una causa por homicidio
Entre los requeridos figuraba Inti Camilo Cuba, de 38 años, señalado por las autoridades uruguayas como uno de los participantes del robo bancario.
Según la información difundida por el Ministerio del Interior de Uruguay, el hombre tenía antecedentes por rapiña y también era buscado en una investigación por un homicidio ocurrido en Montevideo.
Otro de los requeridos era Paul Alexander Cosella, de 32 años, quien registraba antecedentes por distintos delitos.
La información suministrada sobre el procedimiento en Brazo Largo coincide con la edad y los antecedentes atribuidos a uno de los buscados por el asalto. Sin embargo, el parte policial entrerriano no informó oficialmente la identidad del detenido, por lo que resta confirmar si se trata de la misma persona.
Intervención judicial y cooperación internacional
Tras el procedimiento en Brazo Largo, el detenido quedó a disposición de la magistratura interviniente para la continuidad de las actuaciones.
La investigación deberá establecer las circunstancias en las que transportaba las armas, los estupefacientes y el dinero secuestrado.
También se prevén las coordinaciones correspondientes con las autoridades judiciales y consulares, en función de los requerimientos existentes en Uruguay.
La Policía de Entre Ríos destacó que el procedimiento se desarrolló en el marco de los controles preventivos y de seguridad vial que se realizan habitualmente en los accesos a la provincia.