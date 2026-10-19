Sacerdote denunció que fue estafado con la compra de camisetas de Argentina

El sacerdote Leandro Bonnin, a cargo de la Parroquia Cristo Peregrino de la ciudad de Paraná, denunció públicamente una estafa: realizó una compra por internet el pasado 22 de septiembre y nunca recibió los productos que había pagado, que eran camisetas de la Selección Argentina. Ante la falta de respuestas satisfactorias, decidió compartir lo sucedido en sus redes sociales para advertir a otras personas.

Según explicó, efectuó la operación en la página denominada Pasión Futbolera, pero que, pese al tiempo transcurrido, no recibió la mercadería. Según manifestó, intentó comunicarse con los responsables del comercio para conocer el estado del pedido y posteriormente solicitó la devolución del dinero.

“El 22 de septiembre hice una compra en la página Pasión Futbolera”, comenzó su publicación, en la que relató las dificultades que atravesó para obtener una respuesta.

El reclamo del sacerdote por la compra

“Hasta el día de hoy no me ha llegado lo que compré (camisetas de Argentina). Ante mi reclamo me respondieron con evasivas. Les pedí que me devolvieran el dinero y no lo hicieron. Les dije que si no me lo devolvían iba a publicar en mis redes lo sucedido, pero tampoco funcionó”, expresó Bonnin.

Ante la falta de una solución, el párroco decidió visibilizar su experiencia con el objetivo de prevenir a otros posibles compradores.

“Lo comparto para que otros no sean estafados como lo fui yo. Si llegan a responderme luego de este último intento, me retractaré”, sostuvo.

De esta manera, el sacerdote hizo pública su denuncia y dejó abierta la posibilidad de actualizar su publicación en caso de recibir una respuesta del comercio. Hasta el momento de su testimonio, aseguró que no había recibido los productos ni recuperado el dinero abonado.

Uno de cada cuatro argentinos fue víctima de un ciberdelito

Lamentablemente, el episodio relatado por Bonnin es uno más y forma parte del crecimiento de los delitos digitales en Argentina. Según un estudio de la Universidad Siglo 21, difundido por Infobae, el 24,9% de los argentinos consultados afirmó haber sido víctima de un ciberdelito, mientras que el 56,7% manifestó conocer a una persona cercana que atravesó una situación similar.

La investigación, realizada entre 1.050 personas de 18 a 65 años, identificó que el fraude digital representó el 41% de los episodios relevados. Le siguieron la suplantación de identidad, con el 29%; el robo de información, con el 14,5%; y el acoso o la extorsión virtual, con el 4,8%.

Además, el relevamiento determinó que el 55% de los ciberataques registrados llegó a concretarse, mientras que el 45% restante correspondió a intentos que no se consumaron.

El estudio también reveló que las redes sociales constituyeron el principal canal de contacto utilizado en los episodios analizados, con el 52,3% de los casos. En segundo lugar se ubicaron las llamadas telefónicas, con el 28,4%.

Estas plataformas concentraron el 56,2% de las estafas, el 54,8% de los robos de información financiera y el 50,7% de las suplantaciones de identidad.

Entre los datos personales más solicitados por los atacantes aparecieron las contraseñas bancarias, mencionadas en el 32,2% de los intentos, y el Documento Nacional de Identidad (DNI), con el 30%.

Asimismo, entre quienes recibieron solicitudes de información personal por medios digitales, el 24,6% entregó todos los datos requeridos y el 19,2% proporcionó una parte.

Los resultados reflejaron la importancia de extremar las precauciones al realizar operaciones por internet, verificar la identidad de los vendedores y evitar compartir información bancaria o personal a través de canales no confiables. (Entre Ríos Ahora)