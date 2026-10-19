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Salud de la periodista Bárbara Brunetti: familiares piden acompañar con cadena de oración

La comunicadora de Elonce atraviesa un delicado estado de salud y se encuentra internada en terapia intensiva. Su familia pidió oraciones, buenas energías y fuerzas para acompañarla y desear su pronta recuperación.

19 de Octubre de 2026
Salud de la periodista Bárbara Brunetti: familiares piden acompañar con cadena de oración.
Salud de la periodista Bárbara Brunetti: familiares piden acompañar con cadena de oración. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

La comunicadora de Elonce atraviesa un delicado estado de salud y se encuentra internada en terapia intensiva. Su familia pidió oraciones, buenas energías y fuerzas para acompañarla y desear su pronta recuperación.

La periodista de Elonce Bárbara Brunetti, permanece internada hace tres semanas, en el servicio de terapia intensiva de la Clínica Modelo de Paraná y atraviesa un delicado estado de salud. Ante esta situación, sus familiares, allegados y amigos iniciaron una cadena de oración para pedir por su pronta recuperación.

Además, la familia expresó un profundo agradecimiento a los médicos, a las muestras de cariño, el acompañamiento y a las personas que solidariamente, contribuyeron con la donación de sangre para Brunetti.

 

Cabe recordar que la comunicadora fue hospitalizada el pasado 29 de septiembre y desde entonces, su salud se estabilizó y mostró leves signos de recuperación, pero los especialistas, esperan que su estado presente nuevas mejorías para trasladarla de terapia intensiva a una sala común y poder avanzar con el tratamiento, en busca de consolidar su mejoría.

 

Desde entonces, seres queridos, compañeros de trabajo y personas que conocen a Barbarita por su trayectoria periodística en la capital entrerriana, comenzaron a expresar su acompañamiento y a compartir mensajes de afecto.

 

"Orar por su recuperación"

 

La familia difundió un pedido de oración para acompañar a Bárbara durante su internación. El mensaje comenzó a circular entre familiares, compañeros, colegas y personas que desean acompañarla en este difícil momento.

Al respecto, los familiares, solicitaron “acompañar a Barbi, con oración y energía en este momento. Unamos nuestros corazones por su pronta recuperación”, señalaron a este medio.

“Barbi”, como la llaman sus familiares, amigos y allegados, se desempeña como movilera y conductora de Elonce. Se formó profesionalmente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y desde hace 20 años ejerce el periodismo.

Según expresó en alguna oportunidad, al repasar su carrera, transitó dos décadas de profesión con el mismo amor por el micrófono y por cada una de las historias que le tocó contar.

Temas:

Bárbara Brunetti salud periodista oración recuperación
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