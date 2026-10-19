Niña paranaense se consagró campeona sudamericana de gimnasia artística

REDACCIÓN ELONCE
La pequeña deportista paranaense Francesca se consagró campeona sudamericana de gimnasia artística. En diálogo con Elonce, contó cómo vivió la competencia y agradeció el acompañamiento de su profesora, sus compañeras y su familia.
Francesca, de 7 años, se consagró campeona sudamericana de gimnasia artística y compartió su alegría por el logro deportivo. La niña, que entrena en Aero Integral de Paraná, dialogó con Elonce sobre su participación en el certamen y el acompañamiento que recibió durante su preparación.
"Disfruté mucho y me gustó bailar las coreografías", expresó Francesca al recordar su experiencia. Al ser consultada sobre lo que más le gustó de la competencia, respondió: "Bailar individual".
La pequeña deportista contó que se preparó mediante entrenamientos diarios. "Fuimos entrenando todos los días y nos preparamos para ir a la competencia", relató. Además, reconoció que no imaginaba que conseguiría el título sudamericano.
El agradecimiento de Francesca a su familia y profesora
Al recordar el momento en que se consagró campeona, Francesca expresó: "Me sentí bien". También destacó el acompañamiento de sus compañeras durante los entrenamientos y las competencias.
"Gracias por ayudarme, estar a mi lado y corregirme", manifestó. Sobre su profesora, agregó: "Siempre estuvo conmigo y en cada competencia me ayudó".
Finalmente, dedicó unas palabras a sus padres por el esfuerzo realizado para acompañarla en su actividad deportiva. "Gracias por pagarme la malla, ir a todas las competencias", expresó.