Luciano Pereyra fue confirmado para la Fiesta Nacional del Lago: cuándo será su show

Luciano Pereyra se presentará el sábado 9 de enero de 2027 en la 43ª Fiesta Nacional del Lago, que se realizará en Federación. El intendente Ricardo Bravo confirmó la participación del cantante. Próximamente se conocerán los demás artistas y los precios de las entradas.
Luciano Pereyra fue confirmado para la 43ª Fiesta Nacional del Lago, que se desarrollará del 7 al 10 de enero de 2027 en Federación, Entre Ríos. El reconocido cantante argentino subirá al escenario el sábado 9 de enero, según anunció el intendente de la ciudad, Ricardo Bravo, quien adelantó uno de los principales espectáculos de la próxima edición.
La celebración tendrá lugar durante cuatro jornadas y contará con propuestas musicales y actividades destinadas a vecinos y turistas. El evento forma parte del calendario de verano de Federación, una de las localidades turísticas de la provincia, reconocida por sus termas, playas y atractivos recreativos.
La confirmación de Pereyra representa el primer anuncio de la programación artística de la fiesta. Por el momento, no se difundieron los nombres de otros artistas que participarán del encuentro ni los valores de las entradas.
Luciano Pereyra será uno de los protagonistas del festival
El cantante cuenta con una extensa trayectoria en la música argentina y un repertorio que combina folklore, baladas románticas y pop latino. A lo largo de su carrera, realizó presentaciones en escenarios nacionales e internacionales y consolidó una amplia convocatoria de público.
Su espectáculo está previsto para el sábado 9 de enero de 2027, durante la tercera jornada de la Fiesta Nacional del Lago. La presentación será uno de los atractivos musicales de la celebración, que habitualmente reúne a visitantes de distintos puntos de Entre Ríos y otras provincias.
La 43ª edición se llevará adelante desde el jueves 7 hasta el domingo 10 de enero. Durante esos días, Federación ofrecerá una programación que combinará espectáculos artísticos con las actividades turísticas propias de la temporada estival.
Cuándo se conocerán los precios de las entradas
Desde el municipio informaron que en las próximas semanas se darán a conocer nuevos detalles de la organización, entre ellos la grilla completa de artistas, los precios de las entradas y las modalidades de adquisición.
También se anunciarán los bonos disponibles y los medios de pago habilitados para quienes deseen asistir a los espectáculos. Hasta el momento, no se precisaron fechas para el inicio de la venta de entradas.
La Fiesta Nacional del Lago constituye una de las celebraciones tradicionales del verano entrerriano y forma parte de las propuestas culturales y recreativas con las que Federación busca recibir a visitantes durante enero.
Con la confirmación de Luciano Pereyra, la ciudad comenzó a anticipar su programación para la temporada 2027, mientras se esperan nuevos anuncios sobre los artistas que completarán las cuatro jornadas del festival.