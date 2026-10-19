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Policiales Siniestro vial en Villaguay

Chocaron una moto y un auto en Villaguay: dos personas resultaron heridas y retuvieron el rodado

Un choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrió en la intersección de Castelli y Santa Cruz, en Villaguay. Dos personas sufrieron lesiones leves y fueron trasladadas al Hospital Santa Rosa. La Policía retuvo la moto por irregularidades en la documentación.

19 de Octubre de 2026
Choque entre una motocicleta y un automóvil: dos heridos.
Choque entre una motocicleta y un automóvil: dos heridos. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrió en la intersección de Castelli y Santa Cruz, en Villaguay. Dos personas sufrieron lesiones leves y fueron trasladadas al Hospital Santa Rosa. La Policía retuvo la moto por irregularidades en la documentación.

Un choque entre una motocicleta y un automóvil dejó dos personas heridas en Villaguay. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 19, en la intersección de las calles Castelli y Santa Cruz, donde intervinieron efectivos policiales para establecer las circunstancias del impacto.

 

Según se informó, estuvieron involucrados una motocicleta Keller de 150 centímetros cúbicos, conducida por un adolescente de 17 años que viajaba acompañado por un joven de 18, y un automóvil Fiat Uno, manejado por un hombre de 38 años.

 

Como consecuencia de la colisión, el conductor del automóvil y el acompañante de la motocicleta fueron trasladados al Hospital Santa Rosa. Allí fueron examinados por el médico de guardia y el profesional policial, quienes determinaron que ambos presentaban lesiones leves.

 

Retuvieron la motocicleta por irregularidades

 

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que la motocicleta carecía del seguro obligatorio y que su conductor, menor de edad, no contaba con licencia habilitante.

 

Por ese motivo, las autoridades dispusieron la retención del rodado. Mientras tanto, continuaron las actuaciones para determinar cómo se produjo el choque entre ambos vehículos.

Temas:

Villaguay siniestro vial
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