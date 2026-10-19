Rotary Club Paraná Plaza inauguró su nuevo salón y anunció proyectos de salud mental

REDACCIÓN ELONCE
Rotary Club Paraná Plaza inauguró su nuevo espacio de reuniones en el hotel Howard Johnson Mayorazgo. Su presidente, Luciano Cozza, detalló a Elonce las iniciativas de prevención del suicidio, las campañas solidarias y los próximos eventos de la institución.
Rotary Club Paraná Plaza inauguró su nuevo salón de reuniones en el hotel Howard Johnson Mayorazgo, donde desarrollará sus actividades institucionales y continuará impulsando proyectos solidarios. Su presidente, Luciano Cozza, dialogó con Elonce sobre esta nueva etapa, las campañas de prevención en las que participa la entidad y las propuestas previstas para los próximos meses.
La institución comenzó a utilizar formalmente el salón Río Paraná, donde sus integrantes se reunirán todos los lunes a las 20:30. El cambio de sede busca fortalecer el vínculo con la comunidad, facilitar la participación de nuevos colaboradores y dar mayor visibilidad a las actividades que desarrolla el club.
"Estamos muy contentos con este cambio positivo, en un lugar emblemático de la ciudad de Paraná, de la cual Rotary siempre formó parte. Creemos que genera un impacto en la convocatoria a la sociedad y también permite dar visibilidad a todas las campañas solidarias y de servicio", expresó Cozza.
Rotary Club Paraná Plaza trabaja en proyectos de salud mental
Uno de los principales ejes de la institución está relacionado con la salud mental y la prevención del suicidio. Para avanzar en estas propuestas, el club busca articular acciones con profesionales, organizaciones y representantes de distintos sectores sociales.
"Hoy nos acompaña la diputada María Elena Romero, con quien estamos trabajando en el abordaje de temáticas sobre salud mental y en campañas en las que Rotary pueda colaborar, especialmente en prevención y abordaje del suicidio, que es un tema fundamental que nos interpela a todos", explicó el presidente.
En ese marco, mencionó el trabajo junto a Octavio Filipuzzi, presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, quien también participa en las iniciativas vinculadas con esta problemática.
La importancia del trabajo interdisciplinario
Cozza sostuvo que la salud mental requiere la participación de diferentes actores sociales y profesionales. En ese sentido, destacó la necesidad de generar espacios de prevención y acompañamiento mediante acciones conjuntas.
"Es una problemática que nos interpela a todos como sociedad, como personas y como seres humanos. Es una cuestión en la cual hay que tomar acción entre todos", manifestó.
"Lo que nosotros buscamos son caminos comunes de conciliación. Esta es una temática que tenemos que trabajar todos juntos", afirmó el dirigente, quien remarcó la importancia de reunir conocimientos y experiencias para desarrollar propuestas de alcance comunitario.
La institución proyecta organizar jornadas que permitan avanzar en el tratamiento de estas cuestiones, mediante la colaboración con especialistas y entidades vinculadas con la salud.
Campañas de prevención y reconocimiento al servicio comunitario
Durante octubre, Rotary Club Paraná Plaza participó en acciones de concientización sobre el cáncer de mama, en el marco de las actividades de Octubre Rosa. La entidad acompañó encuentros realizados durante los últimos fines de semana y prevé continuar colaborando con nuevas propuestas.
"Hemos colaborado mucho con esta campaña de prevención y concientización del cáncer de mama. Acompañamos actos realizados durante los últimos fines de semana y también actividades que se desarrollarán próximamente", señaló Cozza.
Otra de las iniciativas tradicionales del club es el reconocimiento al servicio a través de la ocupación, mediante el cual se distingue a personas que realizan aportes a la comunidad desde sus respectivos trabajos.
Reconocimiento a quienes van más allá de su deber
El presidente explicó que estas distinciones están dirigidas especialmente a trabajadores que, en determinadas circunstancias, enfrentan situaciones de riesgo para asistir a otras personas.
"Estas actividades convocan a agentes de policía, bomberos, médicos y enfermeros. Son profesiones muy difíciles, en las cuales a veces tienen que arriesgar la propia vida para intentar salvar otra", sostuvo.
"Eso es lo que Rotary trata de reconocer: ir más allá del propio deber, premiar esa humanidad ante todo, porque esta es una asociación humanitaria", agregó.
La entrega de estas distinciones forma parte de la agenda institucional que el club prepara para el cierre de octubre y los meses de noviembre y diciembre.
Rotary evalúa colaborar con la Alianza Francesa
En otro tramo de la entrevista, Cozza reveló que integrantes de Rotary Club Paraná Plaza mantuvieron una reunión con el presidente de la Alianza Francesa, quien les transmitió una situación que atraviesa la institución.
"Decidimos sentarnos a escuchar la situación y ver si de alguna manera podemos colaborar con una institución que ha sido emblemática para la historia paranaense", explicó.
El dirigente aclaró que el encuentro tuvo como objetivo conocer las dificultades planteadas y evaluar posibles formas de acompañamiento, de acuerdo con los recursos y las posibilidades de Rotary.
Un desfile con Roberto Piazza en diciembre
Entre las actividades previstas para fin de año, Cozza anunció la participación del club en un desfile organizado por Susana Scalvinoni, que contará con la presencia del diseñador Roberto Piazza.
"Vamos a participar y estamos trabajando en un desfile de Susana Scalvinoni, donde viene Roberto Piazza. Se va a hacer en la Sala Mayo el día 3 de diciembre", confirmó.
El presidente consideró que el encuentro también permitirá promover las actividades culturales y turísticas de Paraná. Además, destacó la colaboración solidaria de la organizadora, integrante del club, y recordó que Rotary suele participar en sus desfiles.
Cómo participar de Rotary Club Paraná Plaza
La institución mantiene abierta la convocatoria a personas interesadas en sumarse a sus actividades, presentar iniciativas o colaborar con proyectos comunitarios. Cozza aclaró que no es necesario convertirse en socio para acercar propuestas.
"Quizás alguien quiera traer un proyecto que sirva a la comunidad, que sea de servicio. Nosotros estamos abiertos a escucharlo", afirmó.
Los interesados pueden comunicarse mediante el Instagram de Rotary Club Paraná Plaza, escribir al correo electrónico rotaryparanaplaza@gmail.com o acercarse a las reuniones de los lunes, a las 20:30, en el salón Río Paraná del hotel Howard Johnson Mayorazgo.