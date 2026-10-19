El ciervo axis rescatado en Paraná sufrió graves fracturas tras ser atropellado: su estado es delicado

El ciervo axis rescatado en Paraná presenta graves fracturas y permanece bajo observación veterinaria, según confirmó a Elonce el guardafauna Bruno García, presidente de la Fundación Las Huellas. El especialista indicó que el animal sufrió un impacto vehicular y que su recuperación presenta importantes dificultades.

El ejemplar fue encontrado este lunes frente a una vivienda de calle Río Negro, cerca de avenida Almafuerte. Como informó previamente Elonce, vecinos alertaron al 911 y personal de la Brigada de Abigeato logró capturarlo para trasladarlo y evaluar su estado de salud.

"El animal no está en las mejores condiciones, pues recibió un choque. Tiene todo un lateral dañado, tiene fractura en las costillas, en la pata delantera y la trasera", explicó García. También confirmó que fue examinado por el veterinario Hernán Cabrera, integrante del equipo de la fundación junto con Guillermo Cura.

(Elonce)

El delicado estado de salud del ciervo axis

El guardafauna señaló que el ejemplar permanece en observación y recibe medicación para aliviar el dolor. Sin embargo, advirtió que las lesiones son importantes y que estos animales pueden presentar complicaciones asociadas al estrés sufrido durante un accidente.

"No hay evolución alguna porque el daño ya está hecho. Hay fracturas que son irreversibles", manifestó. Además, explicó que las intervenciones quirúrgicas resultan especialmente complejas por la sensibilidad de la especie a la anestesia.

García también aclaró por qué el ciervo permaneció inmóvil durante su captura. Según indicó, un ejemplar sano puede saltar tapiales de dos metros y escapar rápidamente, pero las lesiones sufridas limitaron sus movimientos.

(Elonce)

Advierten por la proliferación de ciervos axis

Durante la entrevista, el especialista explicó que el ciervo axis es una especie exótica invasora cuya presencia se volvió cada vez más frecuente en zonas urbanas de Entre Ríos.

"Avanzan de una forma incontrolable", advirtió. García relacionó esta expansión con la ausencia de controladores naturales y la reducción de espacios por desmontes y loteos.

Finalmente, adelantó que la Fundación Las Huellas y Recursos Naturales de la provincia trabajan en capacitaciones y planes de manejo de fauna para policías, bomberos y civiles, ante posibles nuevos avistamientos vinculados también con la creciente del río. Recomendó comunicarse inmediatamente al 911 y evitar acercarse o intentar capturar animales silvestres.