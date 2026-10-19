Hallaron un ciervo axis en una vivienda de Paraná y fue rescatado por la Policía

Un ciervo axis fue hallado en una vivienda de Paraná, ubicada sobre calle Río Negro, a pocos metros de avenida Almafuerte, durante la mañana de este lunes. El animal permanecía inmóvil frente al domicilio y generó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron a la Policía ante la posibilidad de que estuviera lesionado.

Según pudo registrar Elonce en el lugar, el ciervo se encontraba muy quieto y no intentaba escapar. Los residentes del sector procuraron mantener silencio y distancia para evitar que se asustara, mientras aguardaban la llegada del personal especializado.

El ejemplar podría ser el mismo que fue filmado durante la madrugada, alrededor de las 3 horas, mientras corría por la zona de Blas Parera y Churruarín. Posteriormente, habría llegado hasta el sector de Río Negro y Francia, donde finalmente fue localizado.

(Elonce)

El aviso de los vecinos y la intervención policial

Micaela, una vecina del lugar, contó a Elonce cómo descubrieron la presencia del animal. Según relató, un hombre que había estacionado su automóvil frente a la vivienda lo observó cuando regresaba de realizar unas compras y le avisó inmediatamente.

"Vinimos y al vecino no podíamos contactarlo, así que llamé a la Policía enseguida porque no sabía a quién más contactar para que se lo lleven. Parece que está lastimado", expresó la mujer, quien permaneció en el lugar hasta la llegada de los efectivos.

Inicialmente intervino personal del 911 y posteriormente arribó la Brigada de Abigeato de la Policía de Entre Ríos. Los agentes prepararon los elementos necesarios para capturar al ciervo con precaución, evitando movimientos que pudieran provocarle nuevas lesiones.

(Elonce)

Sospechan que el ciervo pudo haber sido atropellado

El procedimiento fue registrado en vivo por Elonce. Los efectivos lograron sujetar al animal y trasladarlo hasta una camioneta policial. Durante la intervención, el ciervo se mantuvo tranquilo y finalmente fue retirado del lugar para recibir atención.

El oficial principal Leandro Peralta, jefe de la Brigada de Abigeato de Paraná, explicó a Elonce que el ejemplar será examinado por un veterinario para determinar su estado de salud y establecer si presenta lesiones.

"El animal va a ser evaluado primero por el veterinario y, depende de lo que manifieste, seguramente se lo entregaremos al guardafauna Bruno García para que le realice las curaciones", indicó el funcionario policial.

(Elonce)

Qué se sabe sobre el estado del animal

Peralta señaló que los vecinos habían advertido sobre una posible lesión, aunque aclaró que no se observaron heridas externas durante el rescate. Por ese motivo, será necesario realizar una evaluación profesional.

"A simple vista no se observa nada, o sea que si tiene un golpe es interno. Por la zona, estimamos que lo habría chocado un vehículo", manifestó el comisario, aunque la hipótesis todavía no fue confirmada.

El episodio volvió a poner de manifiesto la presencia de ciervos axis en sectores urbanos de Paraná y localidades cercanas. Ante situaciones similares, se recomienda mantener distancia, evitar intentar capturarlos y comunicarse con el 911 para solicitar la intervención de personal especializado.