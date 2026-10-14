Rescataron una cría de ciervo que intentaban vender en la calle en Concordia

Una cría de ciervo axis que era ofrecida a la venta en la vía pública de Concordia fue rescatada y permanece bajo cuidados veterinarios, debido a su delicado estado de salud. El pequeño animal, de apenas unos días de vida, llegó debilitado y con signos de haber sufrido frío y estrés. Actualmente recibe alimentación especial y asistencia para favorecer su recuperación.

El caso fue dado a conocer por la veterinaria Paula Pitura, quien compartió imágenes y videos del ejemplar a través de sus redes sociales. La profesional denunció que personas intentaban comercializarlo en la calle y advirtió sobre la importancia de no fomentar la compra de animales provenientes de este tipo de situaciones.

“Gente que no tiene nada que hacer de su vida lo andaba vendiendo en la calle”, expresó Pitura, quien también manifestó su sospecha de que la madre del pequeño ciervo había sido asesinada. Sin embargo, esa circunstancia no fue confirmada de manera independiente, publicó Diario Río Uruguay.

Cómo se encuentra la cría de ciervo rescatada

La veterinaria explicó que el ejemplar tiene apenas unos días de vida y necesita cuidados especiales para superar las consecuencias de lo que atravesó.

“Lo estamos amamantando con leche de cabra, ya está comiendo pastito también, está con un poquito de suero porque está muy debilitado, pasó mucho frío y mucho estrés”, detalló.

Además, señaló que estos animales nacen con dientes y pueden comenzar a incorporar vegetación a su alimentación desde una edad temprana.

Cría de ciervo rescatada en Concordia (foto Veterinaria Hakuna Matata)

Pitura indicó que la prioridad es estabilizar al pequeño ciervo y garantizar su supervivencia. Por ese motivo, permanece bajo seguimiento profesional mientras se evalúa su evolución.

“Le voy a dar mucho amor y mucha luz para este bebé, que tiene días de vida”, manifestó.

La advertencia sobre la venta ilegal de animales

La profesional aprovechó la difusión del caso para pedir mayor conciencia sobre la comercialización de animales silvestres. “Siempre en estos casos hay que llamar a la Policía y no fomentar la compra”, remarcó.

En ese sentido, explicó que adquirir un animal ofrecido de manera irregular puede contribuir a sostener prácticas perjudiciales para la fauna, incluso cuando la intención de quien lo compra sea protegerlo.

El llamado de Pitura apunta a que, ante situaciones similares, se dé intervención a las autoridades correspondientes en lugar de participar de la comercialización.

La veterinaria también destacó que el ejemplar fue llevado a su cuidado por una mujer que lo había tenido durante varios días en su vivienda.

Por qué el ciervo axis es considerado una especie invasora

Pitura explicó que el animal rescatado pertenece a la especie ciervo axis, considerada exótica e invasora en Argentina.

Según señaló, su presencia puede afectar a otras especies de la fauna autóctona al competir por recursos y espacios naturales. “Es una especie exótica invasora porque desplaza a otras especies como el venado de las pampas, el ciervo de los pantanos y también el guazuncho”, sostuvo.

No obstante, aclaró que esa condición no modifica su compromiso con el bienestar del ejemplar que recibió. “En Hakuna Matata siempre tratamos de priorizar la vida y le queremos salvar la vida a este bebé”, afirmó.

La profesional insistió en que el animal no es responsable de las circunstancias en las que terminó separado de su entorno.

Qué pasará con el pequeño ciervo

Una vez que el ejemplar logre recuperarse, deberá definirse un destino adecuado para su cuidado.

Pitura explicó que la decisión será evaluada junto con la persona que lo acercó a la veterinaria y que, por el momento, no hay una fecha establecida para su alta.

“Después veremos su destino, no importa, lo vamos a decidir con la persona que me lo trajo. Le voy a decir yo cuándo le voy a dar el alta”, expresó.

La profesional señaló que el animal tuvo contacto cercano con personas durante sus primeros días de vida, lo que también deberá considerarse al momento de evaluar su futuro. “La señora que me lo trajo lo tuvo varios días en su casa, dándole mamadera, durmiendo con ella”, relató.

Por ese motivo, mencionó la posibilidad de que el pequeño ciervo sea trasladado a una granja o a otro espacio donde pueda permanecer resguardado. El destino definitivo todavía no fue establecido y deberá contemplar las disposiciones correspondientes para una especie exótica invasora.

“Mi prioridad es salvarle la vida a este bebé que no tiene absolutamente la culpa de nada y es víctima de los destrozos que hace el ser humano”, manifestó.