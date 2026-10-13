Con un chip de rastreo, liberaron en su hábitat al aguará guazú rescatado en Rosario

Un aguará guazú rescatado en Rosario fue liberado en su hábitat natural después de completar una serie de estudios veterinarios y recibir un microchip de identificación. El ejemplar, un macho adulto de entre nueve y diez años, fue reinsertado en una zona rural del departamento San Cristóbal, en el noroeste de la provincia de Santa Fe.

El procedimiento fue llevado adelante por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, luego de que el animal permaneciera bajo observación y recibiera atención especializada en el Centro de Rescate, Interpretación e Investigación de Fauna La Esmeralda, ubicado en la capital provincial.

El aguará guazú había sido encontrado semanas atrás por trabajadores de una empresa en las inmediaciones de avenida Uriburu y Circunvalación, en Rosario. Ante su presencia en una zona urbana, dieron aviso a las autoridades para que interviniera personal capacitado.

Cómo fue el rescate del aguará guazú

Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía Ecológica acudieron al lugar donde se encontraba el animal y realizaron las tareas necesarias para rescatarlo de manera segura.

Posteriormente, el ejemplar fue trasladado al centro La Esmeralda, donde comenzó un período de observación destinado a evaluar su estado sanitario y determinar si estaba en condiciones de regresar a su ambiente natural.

Durante la primera revisión, los veterinarios comprobaron que no presentaba lesiones externas, por lo que continuaron con el protocolo establecido para esta especie protegida.

Una vez finalizada la cuarentena, los profesionales realizaron distintos estudios para conocer su condición general y descartar posibles problemas de salud.

Aguará guazú rescatado en Rosario (foto ERA Verde)

Los estudios veterinarios y la colocación del microchip

El procedimiento incluyó análisis de sangre, radiografías, ecografías y la toma de muestras de pelo para estudios genéticos.

También se determinó el sexo del animal y se le colocó un microchip de identificación, que permite reconocer al ejemplar mediante un lector compatible.

Los resultados confirmaron que se trataba de un macho adulto, de entre nueve y diez años, que presentaba un excelente estado general de salud.

Con esa evaluación, el equipo especializado consideró que estaban dadas las condiciones para avanzar con su reinserción en un ambiente adecuado para la especie.

Dónde fue liberado el animal

La liberación se concretó en un área rural del departamento San Cristóbal, al noroeste de Santa Fe.

El lugar fue seleccionado para que el ejemplar pudiera regresar a un entorno natural, alejado de los riesgos asociados a la circulación vehicular y a la presencia humana en sectores urbanos.

La intervención permitió completar el proceso iniciado con el rescate en Rosario y devolver al animal a su hábitat.

El aguará guazú, cuyo nombre científico es Chrysocyon brachyurus, es una especie silvestre protegida y está declarado Monumento Natural Provincial en Santa Fe.

Qué hacer si aparece un aguará guazú en una zona urbana

Desde el Ministerio de Ambiente recordaron que la presencia de animales silvestres en ciudades o sectores periurbanos requiere una intervención especializada.

Ante el avistamiento de un aguará guazú, recomendaron no intentar capturarlo, acorralarlo ni alimentarlo, ya que estas acciones pueden generar situaciones de riesgo tanto para el ejemplar como para las personas.

También aconsejaron mantener una distancia prudente, evitar movimientos que puedan alterarlo y dar aviso inmediato a las autoridades.

En Santa Fe, la recomendación oficial es comunicarse al 911 para que intervenga personal capacitado en el manejo y rescate de fauna silvestre.

El caso de Rosario destacó la importancia de la colaboración ciudadana y de los protocolos de atención veterinaria para garantizar la protección y recuperación de especies autóctonas.