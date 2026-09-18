Insólito operativo en Rosario: corrieron durante una hora a un Aguará Guazú hasta atraparlo

Un aguará guazú que había sido visto durante al menos dos semanas en el oeste de Rosario fue capturado este jueves después de un operativo que se extendió durante casi una hora. La intervención estuvo a cargo de la Brigada Ecológica y de Rescate Animal (BERA) de la Policía de Santa Fe.

El procedimiento se desarrolló en un predio cercado ubicado en la zona de Las Palmeras y Uriburu. Los efectivos lograron reducir al ejemplar pocos minutos antes de las 10, luego de varios intentos para evitar que continuara desplazándose entre los pastizales.

La presencia del animal había vuelto a ser advertida el miércoles por trabajadores de fábricas de la zona. En un primer momento lo confundieron con un perro, pero las imágenes tomadas permitieron determinar que se trataba de un aguará guazú y dieron aviso a las autoridades.

Una persecución entre pastizales y alambrados

La captura presentó dificultades porque el ejemplar corría a gran velocidad y buscaba esconderse entre la vegetación cada vez que detectaba presencia humana. Los agentes intentaron seguirlo tanto a pie como a bordo de una camioneta dentro del terreno.

Durante varios momentos, el animal se desplazó junto al vallado perimetral y logró evitar los intentos de aproximación. La persecución fue prolongándose hasta que el cansancio comenzó a reducir su velocidad.

En una de esas maniobras, las patas delanteras del aguará guazú quedaron momentáneamente trabadas entre las rejas. Los efectivos aprovecharon entonces para sujetarlo con un lazo y posteriormente desplegaron una red para impedir que volviera a escapar.

Curiosos siguieron todo el operativo

Una vez controlado, el ejemplar fue colocado dentro de una jaula y cargado en una camioneta para su traslado. El objetivo de las autoridades es devolverlo a un ambiente natural adecuado, lejos de sectores urbanos y del tránsito.

Mientras se desarrollaba el operativo, numerosos vecinos y curiosos comenzaron a acercarse al lugar para observar el procedimiento. Incluso se improvisaron puestos de venta de tortas asadas y choripanes en los alrededores del predio.

Increíble lo que corre este aguará 🦊 Apareció en un predio cerrado de Rosario oeste. La Brigada Ecológica lo corrió un buen rato, lo atrapó con redes y lo rescató 🐾 Persecución impresionante y en vivo 👀 🎥 Rosario3 pic.twitter.com/f1n61cO8SH — Bichos Argentos (@bichoargentum) September 17, 2026

La presencia del animal en el área no era completamente nueva. Vecinos habían informado avistamientos unas dos semanas antes cerca de la Ruta Provincial 18 y también hubo registros en inmediaciones de Pérez, aunque no se determinó si todos correspondían al mismo ejemplar.

Una especie protegida en Santa Fe

El aguará guazú está catalogado como una especie amenazada a nivel nacional y cuenta en Santa Fe con la máxima protección legal. La provincia lo declaró Monumento Natural mediante la Ley 12.182.

Entre los principales riesgos que enfrenta la especie aparecen la pérdida de hábitat, los atropellamientos en rutas y la persecución derivada del desconocimiento. Su aparición en áreas urbanas o periurbanas puede además generar situaciones de estrés para los ejemplares.

Ante un avistamiento, las autoridades ambientales recomiendan no intentar capturarlo, alimentarlo ni acorralarlo. La indicación es mantener distancia y comunicarse con el 911 para permitir la intervención de personal especializado, ya que se trata de un animal esquivo que generalmente evita el contacto con las personas.