El Gobierno y los gremios estatales retoman hoy la paritaria salarial en Entre Ríos

Los estatales entrerrianos y el Gobierno provincial retomarán este viernes 18 de septiembre la discusión salarial. La nueva reunión paritaria fue convocada para las 14 en la Secretaría de Trabajo y tendrá como eje la pauta correspondiente a octubre.

De la audiencia participarán representantes del Ejecutivo junto con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La convocatoria reabre una negociación que había quedado sin acuerdo en julio.

La expectativa estará puesta en conocer si el Gobierno presenta este viernes una nueva propuesta y en qué términos responderán los sindicatos, que durante los últimos meses sostuvieron reclamos por una mayor recomposición de los salarios.

Cómo terminó la negociación anterior

La última instancia relevante de la paritaria de estatales se desarrolló en julio. En aquella oportunidad, la Provincia terminó ofreciendo una recomposición del 7% en dos tramos: 3% para los haberes de julio y otro 4% para septiembre, ambos calculados sobre el salario del mes inmediatamente anterior.

La propuesta fue rechazada por UPCN y ATE. Ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo dispuso por decreto el aumento del 3% correspondiente a julio y dejó abierta la negociación sobre el resto del esquema salarial.

Durante aquella audiencia, UPCN se retiró de la mesa y consideró que la oferta no estaba “a la altura de las circunstancias”. ATE también rechazó el planteo y sostuvo que resultaba insuficiente frente a la situación de los trabajadores públicos.

Los reclamos que precedieron a la convocatoria

Después de esa negociación, UPCN avanzó con un paro activo el 29 de julio. La modalidad contempló la presencia de los trabajadores en sus lugares de trabajo mientras se desarrollaban acciones para visibilizar los reclamos salariales.

ATE, por su parte, mantuvo sus planteos por una recomposición mayor y el 8 de septiembre se movilizó hasta la Secretaría de Trabajo para reclamar una nueva convocatoria y mejoras en los ingresos, según consignó APFDigital.

Con esos antecedentes, estatales y Gobierno volverán hoy a la mesa. La discusión estará enfocada en cómo continuar la política salarial para octubre y si existe margen para alcanzar un acuerdo entre las partes.

La referencia de la paritaria docente

La reunión se realizará apenas un día después de la negociación con los gremios docentes. Este jueves, el Ejecutivo ofreció al sector educativo un incremento del 3,5% sobre los haberes de agosto, de carácter remunerativo y bonificable, que se liquidaría con los salarios de septiembre.

Los sindicatos docentes consideraron insuficiente ese porcentaje y solicitaron una mejora. La negociación pasó a cuarto intermedio y continuará la próxima semana, con un nuevo encuentro previsto para el martes.