El Gobierno y los gremios estatales retomarán este viernes la paritaria salarial

La paritaria salarial de los estatales de Entre Ríos tendrá este viernes una nueva instancia de negociación entre representantes del Gobierno provincial y los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública.

El Ejecutivo convocó formalmente a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para retomar las conversaciones salariales.

La reunión será por la tarde

El encuentro quedó programado para este viernes a las 14, en dependencias de la Secretaría de Trabajo de la provincia.

La convocatoria permitirá reabrir la discusión entre las partes en torno a la evolución de los salarios de los trabajadores estatales y las condiciones de la pauta salarial.

La reunión se producirá un día después de la nueva instancia de la paritaria docente, en la que los sindicatos rechazaron una propuesta de incremento del 3,5% sobre los haberes de agosto y solicitaron al Ejecutivo una oferta superadora.