La UIER pidió una reforma tributaria que incentive inversiones y reduzca costos para producir

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) reclamó una reforma tributaria que simplifique el sistema, elimine distorsiones e incentive las inversiones, al realizar este jueves su 22ª Jornada de la Industria. Más de 500 personas participaron del encuentro desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná bajo el lema “Decisiones de hoy para competir mañana”.

La apertura estuvo encabezada por la presidenta de la UIER, Celeste Valenti, junto al gobernador Rogelio Frigerio; el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y la intendenta Rosario Romero. También participaron empresarios, industriales, funcionarios y representantes de instituciones.

“Sin industria no existe un proyecto de desarrollo sostenible en el tiempo”, sostuvo Valenti. La dirigente señaló que las empresas también enfrentan desafíos internos para elevar su productividad y mencionó especialmente la incorporación de Inteligencia Artificial: “La pregunta es cómo y qué tan rápido vamos a aprender a utilizarla para ser más productivos y competitivos”.

“No podemos competir contra nuestros propios costos”

La presidenta de la UIER sostuvo que la competitividad excede lo que ocurre dentro de las plantas industriales y planteó la necesidad de mejorar las condiciones estructurales para producir, transportar mercadería, financiar inversiones y acceder a servicios.

“Competitividad es tener rutas y caminos por donde sacar nuestra producción; es contar con energía y gas a costos razonables; es tener puertos eficientes, conectividad y acceso al financiamiento; y es contar con un sistema tributario que no castigue al que produce”, enumeró.

En ese sentido, lanzó una de las principales definiciones de la jornada: “No podemos pedirle a una industria que compita con el mundo si primero tiene que competir contra sus propios costos estructurales”. Valenti ratificó además los lineamientos de la Agenda de Competitividad Industrial elaborada por la entidad.

El pedido de una reforma tributaria

La UIER ubicó la cuestión impositiva entre las prioridades para mejorar las condiciones del sector productivo. “Necesitamos infraestructura, energía competitiva, conectividad y una reforma tributaria que simplifique, elimine distorsiones e incentive la inversión”, afirmó Valenti.

“Sin inversión no hay modernización, no hay nuevos mercados y, fundamentalmente, no hay nuevos puestos de trabajo”, añadió. Y concluyó: “Entre Ríos tiene industria: defendámosla, potenciémosla y hagamos que tenga las condiciones para crecer”.

Por su parte, Romero destacó la necesidad de avanzar hacia un “Estado facilitador que acompañe al sector privado” y puso el foco en las obras de infraestructura requeridas para fortalecer las cadenas productivas.

La UIA advirtió sobre la actividad económica

Rappallini destacó la capacidad industrial para generar valor agregado, puestos de trabajo y exportaciones, aunque advirtió sobre el escenario que atraviesa la actividad. “Entre Ríos es uno de los mejores ejemplos de que campo e industria son parte de un mismo sector productivo”, señaló.

El titular de la UIA sostuvo que “el desarrollo consiste en construir capacidades productivas” y consideró necesario acompañar especialmente a las pequeñas y medianas empresas. “Tenemos que construir un puente para que las empresas industriales, especialmente las pymes, puedan atravesar este momento”, expresó.

También pidió “recuperar la actividad económica y prestar mucha atención a la microeconomía porque termina impactando en la macro”. Si bien respaldó la integración internacional, planteó la necesidad de generar condiciones equivalentes para competir, con atención sobre infraestructura, impuestos, legislación laboral y educación.

Frigerio planteó discutir un nuevo pacto fiscal

Durante su intervención, Frigerio valoró el papel de la UIER y sostuvo que mejorar la competitividad resulta necesario para promover inversiones y empleo. En ese marco, mencionó como una de las herramientas provinciales el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

“El impuesto más caro es la inversión que no se hace”, afirmó el gobernador al abordar la estructura tributaria. Además, planteó avanzar en una discusión entre los diferentes niveles del Estado: “Estamos en condiciones de escribir un nuevo capítulo del pacto fiscal, Nación, provincias y municipios”.

El mandatario anunció además que impulsará un proyecto para reformar el Código Procesal Laboral, con la propuesta de crear un cuerpo de peritos laborales dentro de la órbita del Superior Tribunal de Justicia, especializado en riesgos del trabajo y accidentes laborales.

Economía, liderazgo e Inteligencia Artificial

Después de la apertura se desarrolló el panel “Reforma tributaria, el desafío pendiente”, con las exposiciones de Guberman y del ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas. Allí se abordaron las perspectivas fiscales, la carga impositiva sobre la producción y la posibilidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal.

Los economistas Maximiliano Montenegro y Luis Secco participaron posteriormente del bloque “Del escenario económico a la decisión empresaria”, dedicado a analizar la coyuntura nacional y las herramientas disponibles para las empresas en un escenario económico desafiante.

La jornada se completó con exposiciones sobre liderazgo y transformación tecnológica. Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto SAU, abordó los desafíos de conducir empresas en contextos de cambio, mientras que Gustavo Guaragna, de Snoop Consulting, y Juan Pablo Bagó, de Grupo Bagó, analizaron el impacto de la Inteligencia Artificial, la tecnología y la innovación en los modelos de negocios.