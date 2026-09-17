La UIER analiza en Paraná los desafíos para mejorar la competitividad industrial

REDACCIÓN ELONCE
La presidenta de la UIER, Celeste Valenti, afirmó ante Elonce que la actividad provincial mostró un mejor desempeño que el promedio nacional, impulsada por la agroindustria. Textiles y actividades vinculadas con la construcción continuaron rezagados.
La industria entrerriana mostró un mejor desempeño que el promedio nacional, aunque algunas ramas continuaron atravesando dificultades, según evaluaron los referentes que participaron de la 22ª Jornada de la Industria. El encuentro se desarrolla este jueves en el Centro Provincial de Convenciones bajo el lema “Decisiones de hoy para competir mañana”.
La apertura estuvo encabezada por la presidenta de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Celeste Valenti; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y el gobernador Rogelio Frigerio. También participó la intendenta Rosario Romero, además de funcionarios, empresarios y especialistas.
La propuesta contempla exposiciones y mesas de trabajo sobre el escenario macroeconómico, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la reforma tributaria y las condiciones necesarias para fortalecer la competitividad.
La agroindustria sostuvo la actividad
Celeste Valenti explicó ante Elonce que la industria provincial presentó indicadores más favorables que los registrados en el promedio del país. Según señaló, esa situación se relacionó con la composición del entramado productivo entrerriano.
“La industria en Entre Ríos está mejor que el promedio nacional. El 60% corresponde a la agroindustria y estamos muy relacionados con alimentos y bebidas, un sector que viene traccionando positivamente”, sostuvo la presidenta de la UIER.
La dirigente agregó que el empleo industrial se mantuvo y que el consumo provincial de energía registró un incremento. A su entender, ambos indicadores demostraron que "la actividad entrerriana no sufrió una caída tan pronunciada".
Los sectores que enfrentaron mayores dificultades
Valenti aclaró que el comportamiento fue diferente según cada actividad. Las empresas relacionadas con alimentos, bebidas y exportaciones estuvieron entre las más dinámicas, mientras que los sectores textil y vinculado con la construcción presentaron mayores dificultades.
“Dentro de todos los sectores hay industrias que crecieron y otras que no. Los relacionados con alimentos, bebidas y exportaciones son los que están mejor; el textil y las actividades vinculadas con la construcción son los más rezagados”, detalló.
La UIER trabaja sobre una agenda de diez puntos orientada a mejorar la competitividad. Entre los principales aspectos aparecen la presión tributaria, la infraestructura y los costos que enfrentan las empresas, además de la productividad dentro de las fábricas y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial.
Frigerio apuntó a reducir costos
Rogelio Frigerio destacó la importancia de contar con espacios destinados a debatir el desarrollo industrial y la generación de empleo privado. El gobernador sostuvo que el Estado debe facilitar las inversiones y generar condiciones para que las empresas sean competitivas.
“Tenemos que alivianar las dificultades, equilibrar la cancha y lograr que nuestras empresas sean lo más competitivas posible”, expresó. También anticipó que continuarán los regímenes de incentivo a las nuevas inversiones y las obras de infraestructura.
Entre los objetivos mencionó la reducción de los costos energéticos. El mandatario afirmó que Entre Ríos era una de las provincias con la energía más cara del país al comenzar su gestión y aseguró que actualmente se ubicaba en una posición intermedia.
“Nuestro objetivo es convertirnos en la provincia más competitiva en términos de energía, que es un insumo fundamental para la industria”, manifestó Frigerio.
“Mejorar la cuestión laboral y todo lo vinculado a la previsibilidad para recuperar la confianza de la provincia en todos los órdenes”, indicó el mandatario provincial. De hecho, remarcó que el propósito de su gestión es “trabajar para que haya más oportunidades, para que el sector privado sea el que crezca y que finalmente genere empleo”.
La UIA habló de un período de transición
El presidente de la UIA, Martín Rappallini, definió el escenario nacional como un momento de transición. Explicó que algunas actividades lograron mayor dinamismo, mientras que otras todavía no recuperaron sus niveles de producción.
“Tenemos que trabajar para que los sectores que quedaron rezagados vuelvan a los niveles de 2022”, afirmó. Además, planteó la necesidad de que las empresas puedan integrarse al mercado internacional con productos de calidad y precios competitivos.
Rappallini señaló que el Estado debe ofrecer las condiciones necesarias para producir e invertir, mientras que las compañías deben avanzar en mejoras internas de productividad.
Obras para el parque industrial
La intendenta Rosario Romero aseguró que el municipio busca mantener una vinculación permanente con el sector productivo y funcionar como un facilitador para las empresas.
En ese sentido, destacó la obra del ingreso a Paraná por la ruta nacional 12, desarrollada con aportes municipales y provinciales. Según explicó, la intervención beneficiará directamente al parque industrial y mejorará la infraestructura de acceso.
“Intentamos no solamente dialogar con el sector, sino también protegerlo y acompañarlo mediante obras de infraestructura”, indicó la presidenta municipal.
Una agenda sobre competitividad y tecnología
La 22ª Jornada de la Industria reunió a referentes empresariales y autoridades para analizar las decisiones que necesita el sector frente al actual escenario económico.
El programa incluyó paneles sobre reforma tributaria, economía, inteligencia artificial, transformación tecnológica y liderazgo empresarial. Las exposiciones estuvieron acompañadas por mesas de intercambio entre representantes de diferentes actividades productivas.
Desde la UIER señalaron que el propósito fue construir propuestas que permitan generar nuevas inversiones, fortalecer las empresas existentes y ampliar las oportunidades de empleo en Entre Ríos.