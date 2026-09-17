Peregrinación de los Pueblos: recomendaciones para recorrer los 90 kilómetros

La 44ª Peregrinación de los Pueblos se realizará el viernes 16 y sábado 17 de octubre y volverá a unir Hasenkamp con Paraná mediante un recorrido de aproximadamente 90 kilómetros. A un mes de la tradicional caminata de fe, la organización avanzó con los preparativos logísticos, sanitarios y espirituales.

Bajo el lema “Peregrinos con María, hacia un mundo más humano”, la peregrinación partirá desde la ermita de Schoenstatt de Hasenkamp y finalizará en el Santuario de La Loma, en la capital entrerriana.

Uno de los sacerdotes involucrados en la organización, Daniel Ponce, explicó que los preparativos comenzaron en mayo y entraron en su etapa final. “Estamos en los detalles de la organización, armando todo lo que tiene que ver con el sonido y resolviendo cuestiones logísticas”, contó a Elonce.

Un operativo dividido en 16 áreas

La organización estará distribuida en 16 áreas de trabajo, entre las que se encontrarán los equipos de acogida, servidores, estacionamiento, espiritualidad, animación y asistencia sanitaria.

El sacerdote explicó que no se estableció una cifra precisa de participantes para esta edición, aunque recordó que durante los últimos años la concurrencia superó las previsiones. Según el informe recibido por la organización, alrededor de 20.000 personas participaron de la caminata anterior.

“Nos preparamos lo mejor posible para todos los que la Mater quiera invitar y traer”, expresó Ponce. También destacó que la cantidad de peregrinos aumentó de manera sostenida desde los primeros recorridos.

Los preparativos incluyeron reuniones con referentes de las parroquias y la coordinación de cada uno de los puntos de descanso. Algunas delegaciones continuaban inscribiendo participantes, mientras que otras ya habían completado los lugares disponibles.

Peregrinación de los Pueblos (archivo Elonce)

Agua, ambulancias y traslado de mochilas

A lo largo del trayecto habrá equipos de “aguateros”, encargados de acompañar a los peregrinos y garantizar el acceso al agua. La organización recomendó, de todos modos, que cada persona lleve su propia botella para recargarla durante el camino.

También se coordinó la presencia de ambulancias y equipos de salud junto con organismos públicos, hospitales de la zona y prestadores privados. El operativo buscará responder ante descompensaciones, lesiones o cualquier otra emergencia.

Para quienes participen sin una delegación, se dispondrán camiones destinados al traslado de mochilas. El sistema permitirá que los peregrinos recuperen sus pertenencias en las diferentes paradas y puedan descansar sin cargar peso durante todo el recorrido.

La organización también contará con una cantina móvil, cuya recaudación ayudará a cubrir parte de los gastos. La peregrinación no tendrá una inscripción general arancelada y los servicios básicos serán ofrecidos sin costo.

Ultiman detalles para una nueva Peregrinación de los Pueblos

Desayuno y asistencia durante el trayecto

En una de las paradas se brindará un desayuno compuesto principalmente por café y tortas fritas. También habrá agua caliente disponible para los participantes.

El sacerdote explicó que la organización revisaba los recursos disponibles y las necesidades que todavía debían resolverse. El objetivo será acompañar tanto a las delegaciones parroquiales como a quienes decidan completar el recorrido de manera individual.

Los vehículos de apoyo deberán gestionar previamente sus pases y lugares de estacionamiento. La información y los contactos de las distintas áreas serán difundidos mediante las redes oficiales de la Peregrinación de los Pueblos.

Qué deben llevar los peregrinos

Entre las principales recomendaciones, el sacerdote pidió utilizar ropa cómoda y adecuada para las variaciones de temperatura. También sugirió protegerse tanto del frío de la madrugada como de la exposición al sol durante el día.

“No hay que traer zapatillas nuevas, sino las que uno utiliza habitualmente”, remarcó Ponce. El calzado ya adaptado al pie y las medias adecuadas reducen el riesgo de ampollas y otras lesiones.

Los peregrinos deberán llevar solamente lo indispensable, además de una botella de agua, gorra o sombrero y protector solar. También se aconsejó contar con una identificación personal y un número telefónico de emergencia.

Quienes tengan alergias o alguna condición de salud deberán llevar una tarjeta visible con esa información. El dato permitirá que los equipos sanitarios puedan actuar con mayor rapidez ante una eventualidad.

“No es una actividad deportiva”

El sacerdote remarcó que la preparación física resulta importante, pero aclaró que la peregrinación no debe ser entendida únicamente como una caminata de resistencia.

“Hay que recordar que no es una cuestión deportiva, sino una instancia de oración, reflexión, solidaridad y de caminar junto a otros”, manifestó.

También recomendó que cada participante defina previamente la intención por la cual realizará el recorrido. Algunos peregrinos caminan para agradecer, otros para formular un pedido y muchos lo hacen para acompañar a familiares o amigos.

La preparación espiritual continuará con celebraciones religiosas durante las semanas previas. La organización difundirá además materiales de reflexión mediante sus redes sociales.

Por qué se los llama peregrinos

Durante la entrevista, el sacerdote explicó la diferencia que, desde la fe, existe entre un caminante y un peregrino. “El peregrino tiene un punto de partida y sabe hacia dónde se dirige; tiene un recorrido y una meta”, señaló.

Indicó que la peregrinación representa también el camino de la vida cristiana. “Desde el bautismo estamos peregrinando hacia la casa del Padre, de donde hemos venido y adonde queremos llegar por la gracia de Dios”, expresó.

La Peregrinación de los Pueblos comenzó con la iniciativa de dos jóvenes, Jorge Quiroz y Amelio Rodríguez, integrantes de la Juventud Masculina del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, y fue creciendo hasta convertirse en una de las manifestaciones religiosas más convocantes de Entre Ríos. La 44ª edición coincidirá nuevamente con el fin de semana del Día de la Madre.