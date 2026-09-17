Arrojaron una rueda a la autopista para robar y causaron un choque en cadena

Un neumático de camión impactó contra una camioneta que circulaba durante la madrugada. Su conductor sostuvo que fue arrojado para obligarlo a detenerse. Otro automóvil lo chocó desde atrás y la traza permaneció cortada.
Una rueda arrojada a la autopista Rosario-Córdoba durante un presunto intento de robo provocó un choque en cadena entre dos vehículos durante la madrugada de este jueves. El episodio ocurrió cerca de las 6, a la altura de calle Wilde, sobre la mano que conduce hacia Funes y Córdoba.
El neumático de un camión impactó de frente contra una camioneta Audi Q7 que circulaba por la traza. El conductor perdió velocidad y detuvo la marcha después del golpe.
En ese momento, un Volkswagen Voyage que transitaba detrás no pudo evitar la colisión y chocó la parte trasera de la camioneta. Pese a la violencia de los impactos, no se informaron personas con heridas de gravedad.
El conductor denunció un intento de robo
El automovilista que conducía la Audi sostuvo que el neumático había sido lanzado intencionalmente desde un costado de la autopista. Según relató, el objetivo habría sido obligarlo a frenar para posteriormente asaltarlo.
El hombre aseguró que no alcanzó a observar a quienes habrían arrojado la rueda. Sin embargo, el conductor del Volkswagen manifestó que divisó a varias personas mientras escapaban del lugar después del siniestro.
La hipótesis del intento de robo quedó sujeta a la investigación policial y a la revisión de las pruebas reunidas en el sector. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por el episodio.
Corte total y complicaciones para circular
Los dos vehículos quedaron averiados sobre la calzada y obstaculizaron el tránsito. Por ese motivo, los equipos de emergencia realizaron un corte total a la altura de avenida Circunvalación mientras trabajaban para retirar las unidades.
El operativo ocasionó demoras y un importante embotellamiento en uno de los accesos a la autopista. Las autoridades solicitaron a los conductores utilizar calles y arterias paralelas hasta que finalizara la intervención.
En medio de las complicaciones viales, un automóvil y una motocicleta protagonizaron otro choque sobre el puente de Circunvalación. Este segundo siniestro habría ocurrido como consecuencia de la congestión generada por el primer incidente.
La Policía trabajó para establecer cómo llegó el neumático hasta la traza y determinar si efectivamente había sido arrojado como parte de una maniobra delictiva. También se buscó identificar a las personas que, según uno de los conductores, huyeron después del impacto.