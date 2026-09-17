Un apostador de Gualeguaychú ganó más de $39 millones en el Quini 6

Un apostador de Entre Ríos ganó más de 39 millones de pesos en el Quini 6 durante el sorteo realizado este miércoles. El afortunado acertó cinco números de la modalidad Siempre Sale y realizó sus jugadas en la agencia de Gualeguaychú.

Según la información brindada desde el IAFAS a Elonce, el ticket ganador fue confeccionado en la agencia de tómbola N° 424 de esa localidad del sur entrerriano.

El apostador obtuvo exactamente $39.312.961,20 al compartir el pozo del Siempre Sale con otros nueve ganadores de distintos puntos del país. Los otros nueve premios se distribuyeron entre Buenos Aires, con cuatro ganadores; Mendoza, con dos; Santa Fe, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con uno en cada jurisdicción.

En tanto, Lotería de Santa Fe informó que finalizado el sorteo de Quini 6, dos apostadores de La Para (Córdoba) y Capital Federal (Buenos Aires) respectivamente, se repartieron el pozo Tradicional Primer Sorteo, al acertar los números 13-14-16-19-20-29, y haciéndose acreedores de más de $1.300 millones cada uno.

En la modalidad La Segunda, los números favorecidos fueron 42-31-02-06-09-36. Ningún apostador logró completar los seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante. Como consecuencia, para el próximo sorteo esta modalidad tendrá en juego $3.108.599.852, uno de los premios más importantes que ofrecerá el Quini 6 durante la jornada del domingo.

Por su parte, en La Revancha aparecieron las bolillas 30-35-36-02-09-20. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo acumulado ascenderá a $8.563.057.128 para el próximo sorteo.

Finalmente, el Pozo Extra tuvo 364 ganadores. Cada apostador recibirá $549.450,55 por su jugada.