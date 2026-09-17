Córdoba se prepara para recibir al Papa León XIV: esperan 700 mil personas en Fadea

Córdoba avanza con los preparativos para recibir al Papa León XIV en noviembre, en una visita que tendrá como actividad central una misa multitudinaria en el predio de Fadea. La Arquidiócesis ya trabaja en la logística del acontecimiento, aunque todavía resta la confirmación oficial de la Santa Sede sobre la agenda definitiva.

La celebración está prevista para el 10 de noviembre, en horario matutino, y la organización proyecta la participación de alrededor de 700 mil personas. La noche anterior se realizará una vigilia en el mismo predio, inicialmente programada entre las 22 y la 1.30.

Además de la misa, está previsto que el Papa León XIV mantenga un encuentro con sacerdotes y religiosos en la Catedral de Córdoba. Posteriormente almorzaría con el cardenal Ángel Rossi en la sede del Arzobispado antes de continuar con su agenda y regresar a Buenos Aires.

Cómo preparan la misa multitudinaria

Para la celebración se proyecta un escenario de aproximadamente 30 por 50 metros, donde estarán ubicados el Pontífice, obispos argentinos y representantes de otros países del Cono Sur. También habrá espacios específicos para autoridades civiles, el coro y la orquesta que acompañarán la liturgia.

El ingreso del público se organizaría por avenida Fuerza Aérea y avenida La Donosa. El predio será dividido en cuadrantes, con una capacidad máxima estimada de 10 mil personas en cada sector, para facilitar la circulación y permitir también el desplazamiento del papamóvil cerca de los asistentes.

La organización calcula que serán necesarios más de 8.000 voluntarios para cubrir las distintas tareas de asistencia y ordenamiento. Hasta ahora, más de un tercio de esa cantidad ya se inscribió. También se prevén dos ensayos generales durante los días anteriores, cuyas fechas deberán coordinarse con el Gobierno provincial.

Preparan 400 mil hostias y una celebración especial

Uno de los datos más llamativos de la preparación es que fueron encargadas 400 mil hostias a la Congregación Hijas de San José, ubicada en barrio Güemes. Durante la misa habrá alrededor de 2.000 ministros encargados de distribuir la comunión entre los fieles presentes.

El coordinador de la visita, Juan Martínez, explicó que el mensaje de la ceremonia estará relacionado con la santidad y con Córdoba como “tierra de santos”. Entre las figuras mencionadas aparecen el Cura Brochero, Madre del Tránsito y la beata Catalina, con una mirada que buscará proyectar el mensaje hacia todo el país.

La música también tendrá un papel destacado durante la misa del Papa León XIV. Se prepara un coro de más de 100 voces, con participación de la Cantoría de la Merced y niños de la Escuela de Niños Cantores Domingo Zipoli, junto con la Orquesta de Cuerdas Municipal, músicos de la Banda Sinfónica Municipal y distintos solistas.

Una vigilia antes de la llegada del Papa

La noche previa habrá una vigilia abierta al público en Fadea, aunque la actividad no formará parte de la agenda oficial del Pontífice. Está previsto que participen artistas invitados y que las actividades religiosas tengan como eje el relato bíblico de los discípulos de Emaús, con mensajes sobre paz, comunión, dignidad humana y espiritualidad.

Quienes concurran a la vigilia deberán estar preparados para permanecer durante la noche en el predio. La organización recomendó llevar elementos para descansar, alimentos y artículos de higiene, mientras que en el lugar habrá baños, puestos de hidratación, asistencia de emergencias y espacios destinados a la confesión y la adoración.

La agenda continúa sujeta a la confirmación final del Vaticano, pero los equipos organizadores trabajan sobre el 10 de noviembre como fecha central para la presencia del Papa León XIV en Córdoba. La magnitud prevista para la convocatoria obligará a desplegar un amplio dispositivo religioso, sanitario y logístico para una de las concentraciones más importantes proyectadas en la provincia.