El Papa León XIV cambió una medida de Francisco y restituyó el esquema salarial en el Vaticano

El Papa León XIV derogó el Motu Proprio “Un futuro sostenible”, la norma que su antecesor Francisco había establecido en marzo de 2021 para reducir las remuneraciones de distintos integrantes de la estructura vaticana ante las dificultades económicas provocadas por la pandemia de Covid-19.

La decisión alcanza al esquema que había recortado los salarios de cardenales, jefes y secretarios de dicasterios de la Curia Romana, además de clérigos y religiosos que prestan servicios dentro de las instituciones de la Santa Sede.

Según informó el Vaticano, León XIV adoptó la resolución después de consultar con la Secretaría de Economía y analizar la situación financiera actual. El argumento central es que desaparecieron las condiciones extraordinarias que habían llevado a implementar aquellas medidas de austeridad.

Por qué Francisco había dispuesto los recortes

El Motu Proprio aprobado en 2021 respondió al fuerte impacto económico que tuvo la pandemia sobre las cuentas vaticanas. La emergencia sanitaria redujo distintas fuentes de ingresos y profundizó un déficit que ya venía afectando la administración de la Santa Sede.

En ese contexto, Francisco resolvió aplicar reducciones salariales diferenciadas según los cargos y congelar determinados incrementos vinculados con la antigüedad. Las medidas fueron presentadas entonces como una respuesta excepcional para preservar puestos de trabajo y contener el gasto.

Ahora, el Papa León XIV decidió dejar sin efecto aquella legislación al considerar finalizada la situación extraordinaria que justificó su implementación. Vatican News señaló que, superada la emergencia, también podían terminar las restricciones económicas asociadas a ese período.

Qué pasa con las medidas ya aplicadas

La derogación no implica que se reviertan automáticamente las consecuencias acumuladas mientras la normativa permaneció vigente. El Vaticano aclaró que las disposiciones ejecutadas durante esos años conservan sus efectos.

Entre ellas figura la congelación de los aumentos bienales por antigüedad que estuvo vigente dentro del esquema de austeridad. Es decir, la nueva decisión elimina hacia adelante el marco normativo extraordinario, pero no reconstruye retroactivamente los ingresos que no fueron percibidos.

La medida marca así un cambio respecto de la política salarial aplicada desde 2021 y abre una nueva etapa para la administración del personal del Vaticano, aunque el detalle de las remuneraciones y futuras actualizaciones dependerá de las disposiciones que rijan a partir de ahora.

Una decisión tras el fin de la emergencia

La Santa Sede había explicado que la pandemia afectó de manera significativa sus ingresos y los del Estado de la Ciudad del Vaticano, por lo que el ajuste salarial formó parte de una estrategia destinada a contener el deterioro financiero.

Cinco años después de aquella decisión, el Papa León XIV resolvió levantar ese régimen extraordinario tras evaluar la situación junto con las autoridades económicas. El cambio se presenta como consecuencia directa del cierre de la etapa excepcional generada por el Covid-19.

La novedad se conoció además después de que León XIV cumpliera este lunes 71 años. El Vaticano destacó la cantidad de mensajes y felicitaciones recibidos por el pontífice, mientras la derogación del recorte salarial se convirtió en una de las principales decisiones administrativas conocidas durante estas jornadas.