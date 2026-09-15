L-Gante: allanaron propiedades vinculadas al cantante por una denuncia de amenazas con armas

La Policía bonaerense realizó tres allanamientos en General Rodríguez en el marco de una causa que involucra a L-Gante, cuyo nombre es Elián Valenzuela, y a personas de su entorno familiar por presuntas amenazas agravadas con armas de fuego. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Los operativos alcanzaron dos propiedades ubicadas dentro del country Terravista y un tercer domicilio particular. Las medidas forman parte de una investigación que se inició después de la denuncia presentada por una mujer que alquilaba una vivienda sobre calle 25 de Octubre.

Según su presentación ante la Justicia, la denunciante habría sido intimidada para que abandonara el inmueble. El primer episodio habría tenido como protagonista a un hombre conocido como “El Oso”, señalado en la causa como tío del cantante, quien presuntamente le manifestó que la propiedad pertenecía a Valenzuela y que debía retirarse del lugar.

La denuncia que originó la investigación

Días después, siempre de acuerdo con el relato incorporado al expediente, el propio L-Gante habría llegado hasta la vivienda acompañado por varias personas. La mujer sostuvo que el grupo habría ingresado por la fuerza al inmueble.

Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que, según la denunciante, durante ese episodio los moradores fueron amenazados con armas de fuego y nuevamente se les exigió que abandonaran el terreno. Estos hechos forman parte de las acusaciones que ahora deberán ser comprobadas judicialmente.

A partir de la presentación, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones comenzó a desarrollar distintas medidas para reconstruir lo ocurrido. Entre ellas se incluyeron tareas de campo y el análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona.

Cómo se llegó a los allanamientos

El relevamiento permitió seguir el recorrido de vehículos que presuntamente fueron utilizados durante los episodios denunciados e identificar diferentes domicilios relacionados con las personas investigadas.

Con esos elementos, la Justicia autorizó tres órdenes de allanamiento. Los procedimientos se realizaron en dos propiedades del country Terravista y en otra vivienda ubicada dentro del partido de General Rodríguez.

La investigación busca establecer si L-Gante tuvo participación en los hechos denunciados, además de precisar el rol de las demás personas señaladas. Hasta el momento, no se informó una resolución definitiva sobre las responsabilidades penales de los involucrados.

La causa continúa bajo investigación

El expediente permanece bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10, a cargo de la fiscal Toscano, que deberá analizar los resultados obtenidos durante los operativos y definir las próximas medidas.

La fiscalía también deberá determinar las circunstancias en las que se produjeron las presuntas amenazas, verificar la existencia y eventual utilización de armas y establecer quiénes participaron de cada uno de los episodios relatados por la denunciante.

Por el momento, la causa continúa en etapa investigativa. Las acusaciones contra L-Gante y las personas de su entorno deberán ser contrastadas con las pruebas reunidas durante los allanamientos, los registros de seguridad y el resto de las medidas dispuestas por la Justicia.