 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Tras una investigación federal

Secuestro de autos de alta gama usados en videoclips: ¿qué artistas usaron los vehículos?

Aduana, ARCA y Policía de la Ciudad realizaron cinco allanamientos en el AMBA y secuestraron vehículos valuados en cientos de millones de pesos.

14 de Enero de 2026
Autos de alta gama secuetrados.
Autos de alta gama secuetrados. Foto: Agencia NA.

Aduana, ARCA y Policía de la Ciudad realizaron cinco allanamientos en el AMBA y secuestraron vehículos valuados en cientos de millones de pesos.

El ingreso irregular de autos de alta gama volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia federal, luego de que una investigación conjunta descubriera un circuito de contrabando con destino comercial y exhibición pública.

 

Según fuentes del caso, los vehículos llegaban desde Paraguay bajo el argumento de visitas turísticas, pero luego se utilizaban en producciones audiovisuales y alquileres para artistas.

 

 

La investigación y el circuito detectado

 

La investigación comenzó cuando la Aduana detectó la presencia reiterada de autos de alta gama radicados en Paraguay circulando en Buenos Aires, lo que derivó en cruces con ARCA, Migraciones y la División Contravencionales de la Policía de la Ciudad.

 

Ese seguimiento permitió establecer que los vehículos eran explotados comercialmente en videoclips y eventos, lo que está prohibido bajo el Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur.

 

Los autos aparec&iacute;an frecuentemente en redes sociales y en videoclips de artistas. Foto: Agencia NA.
Los autos aparecían frecuentemente en redes sociales y en videoclips de artistas. Foto: Agencia NA.

 

Los allanamientos y el material secuestrado

 

El Juzgado Federal de Puerto Iguazú ordenó cinco allanamientos en el área metropolitana, donde se secuestraron cuatro automóviles valuados en más de $500 millones, una camioneta Toyota SW4, $30 millones en efectivo, US$20 mil y un arma de fuego sin documentación.

 

También detuvieron a dos ciudadanos argentinos, que quedaron incomunicados mientras avanza la causa.

 

Vínculos con el ambiente artístico

 

Los investigadores señalaron que los autos de alta gama aparecían frecuentemente en redes sociales y en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez.

 

 

Al mismo tiempo, se determinó que uno de los imputados se presentaba como responsable de una productora de eventos, aunque no tenía actividad económica declarada ante ARCA.

 

La causa se abrió por presunto contrabando agravado, delito que prevé penas de hasta diez años de prisión. Desde el juzgado no descartan nuevas medidas y el expediente retrotrae el origen del esquema al menos hasta 2023, mientras se analiza si hubo más intermediarios o destinos comerciales.

Temas:

autos de alta gama policía de la ciudad Aduana ARCA
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso