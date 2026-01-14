Secuestro de autos de alta gama usados en videoclips: ¿qué artistas usaron los vehículos?

El ingreso irregular de autos de alta gama volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia federal, luego de que una investigación conjunta descubriera un circuito de contrabando con destino comercial y exhibición pública.

Según fuentes del caso, los vehículos llegaban desde Paraguay bajo el argumento de visitas turísticas, pero luego se utilizaban en producciones audiovisuales y alquileres para artistas.

La investigación y el circuito detectado

La investigación comenzó cuando la Aduana detectó la presencia reiterada de autos de alta gama radicados en Paraguay circulando en Buenos Aires, lo que derivó en cruces con ARCA, Migraciones y la División Contravencionales de la Policía de la Ciudad.

Ese seguimiento permitió establecer que los vehículos eran explotados comercialmente en videoclips y eventos, lo que está prohibido bajo el Régimen de Circulación de Vehículos del Mercosur.

Los autos aparecían frecuentemente en redes sociales y en videoclips de artistas. Foto: Agencia NA.

Los allanamientos y el material secuestrado

El Juzgado Federal de Puerto Iguazú ordenó cinco allanamientos en el área metropolitana, donde se secuestraron cuatro automóviles valuados en más de $500 millones, una camioneta Toyota SW4, $30 millones en efectivo, US$20 mil y un arma de fuego sin documentación.

También detuvieron a dos ciudadanos argentinos, que quedaron incomunicados mientras avanza la causa.

Vínculos con el ambiente artístico

Los investigadores señalaron que los autos de alta gama aparecían frecuentemente en redes sociales y en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez.

Al mismo tiempo, se determinó que uno de los imputados se presentaba como responsable de una productora de eventos, aunque no tenía actividad económica declarada ante ARCA.

La causa se abrió por presunto contrabando agravado, delito que prevé penas de hasta diez años de prisión. Desde el juzgado no descartan nuevas medidas y el expediente retrotrae el origen del esquema al menos hasta 2023, mientras se analiza si hubo más intermediarios o destinos comerciales.