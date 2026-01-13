Detienen en Buenos Aires a un sospechoso por estafar con el cuento del tío en Nogoyá

Un hombre de 30 años fue detenido este lunes en un domicilio del barrio porteño de La Paternal, acusado de haber participado en una estafa bajo la modalidad de cuento del tío ocurrida en diciembre en la ciudad entrerriana de Nogoyá.

La causa se inició tras la denuncia de la víctima, lo que dio lugar a una investigación que se extendió durante varias semanas.

La denuncia y el inicio de la pesquisa

Según se reconstruyó, el hecho delictivo se produjo a mediados de diciembre. La maniobra se enmarcó en la modalidad conocida como cuento del tío, un ardid delictivo que suele dirigirse a adultos mayores mediante engaños y apremio psicológico.

A partir de una denuncia, la Unidad Fiscal y la Jefatura Departamental Nogoyá activaron una serie de medidas para identificar al presunto autor. La División Investigaciones e Inteligencia Criminal desarrolló tareas que permitieron individualizar a un sospechoso y ubicar un posible domicilio fuera de la provincia.

Detenido por realizar la maniobra del cuento del tío. Foto: PER.

El operativo en Buenos Aires

Con el aval del Juzgado de Garantías y el pedido de exhorto correspondiente, personal de la División Captura y Prófugos de la Policía de la Ciudad colaboró en la ejecución del procedimiento en La Paternal. Durante el allanamiento, se logró la detención del acusado y el secuestro de elementos vinculados a la investigación, entre ellos herramientas y materiales que habrían sido producto del ilícito o utilizados para cometerlo.

Desde la Jefatura Departamental de Nogoyá destacaron el resultado del operativo y confirmaron que el hombre quedó arrestado de inmediato, en cumplimiento de la orden judicial.

Tras los procedimientos, el detenido está siendo trasladado hacia Nogoyá junto al material secuestrado. Quedará alojado en dependencias policiales a disposición de la Fiscalía local, que continuará con la etapa investigativa y evaluará nuevas medidas.

No se descarta que puedan surgir más víctimas o que el acusado forme parte de una estructura mayor dedicada a estafas telefónicas.