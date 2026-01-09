Jubilados advirtieron una estafa y evitaron que les robaran 40.000 dólares

Un joven fue arrestado cuando fue a cobrar 40.000 dólares de una estafa virtual que intentó hacer a una pareja de adultos mayores que detectaron el engaño y avisaron a la Policía.
Jubilados advirtieron estafa y evitaron el robo de 40.000 dólares.
Un joven de 24 años fue detenido en el barrio porteño de Recoleta cuando intentaba concretar una estafa bajo la modalidad del "cuento del tío", pero terminó cayendo en una trampa organizada por las propias víctimas y la Policía de la Ciudad.
El hecho comenzó cuando una mujer de 78 años recibió un llamado telefónico a la 1 de la mañana en el que delincuentes, que se hicieron pasar por abogados, le aseguraron que su hijo estaba detenido por un supuesto incidente con una víctima fatal. Para liberarlo, le exigían el pago de 40 mil dólares.
Sin embargo, la pareja logró contactarse con su hijo y comprobó que todo era una mentira. En lugar de cortar la comunicación, decidieron avisar a la Policía y seguir el engaño para atrapar a los estafadores.
Operativo encubierto
Tras la denuncia, personal de la División Investigaciones Comunales 14 asistió a la pareja y organizó una entrega controlada. Una oficial se hizo pasar por la víctima y mantuvo contacto con los estafadores para pactar el supuesto pago.
La banda citó a la mujer en una cafetería ubicada en la esquina de Santa Fe y Billinghurst, a metros de una entidad bancaria. El plan indicaba que un supuesto “secretario judicial” se presentaría para retirar el dinero.
La oficial, para simular, entró al banco a retirar el dinero y acudió al lugar pactado con un bolso que aparentaba contener los 40 mil dólares. A su vez, otros seis agentes de la fuerza de seguridad porteña encubiertos se mantuvieron en los alrededores.
Cerca de las 11.30, un joven de 24 años se acercó a la mujer con la intención de concretar el cobro, pero fue interceptado y detenido por la policía. En el procedimiento se secuestraron un teléfono celular y un automóvil Peugeot 208, que habrían sido utilizados para cometer la tentativa de estafa.
En la causa intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 23, a cargo del Dr. Retes, con secretaría de la Dra. Hardy, que dispuso la detención del imputado por “tentativa de estafa” y el secuestro de los elementos involucrados.
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, destacó el accionar de las víctimas: "Este caso demuestra la importancia de hacer la denuncia a la policía ante un hecho de estas características lo que nos lleva a intervenir rápidamente y detener a los estafadores".