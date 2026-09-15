La Fiesta Nacional del Asado con Cuero ya tiene fechas y su primer artista confirmado

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta Nacional del Asado con Cuero celebrará su 24ª edición del 20 al 22 de noviembre en Viale. Lázaro Caballero fue anunciado como el primer artista de la cartelera y actuará el sábado 21. En los próximos días se conocerán nuevos nombres.
La Fiesta Nacional del Asado con Cuero ya comenzó a preparar su 24ª edición, que se desarrollará del 20 al 22 de noviembre de 2026 en Viale. La organización confirmó las fechas y reveló el primer nombre de la programación artística: Lázaro Caballero, quien subirá al escenario el sábado 21.
La tradicional celebración gastronómica entrerriana volverá a reunir durante tres jornadas al público alrededor de uno de sus principales protagonistas: el asado con cuero. A la propuesta gastronómica se sumarán espectáculos musicales y distintas actividades que serán anunciadas progresivamente.
La primera confirmación artística fue la del reconocido referente del folklore Lázaro Caballero. Su presentación quedó programada para la segunda jornada, el sábado 21 de noviembre, mientras se aguarda por el resto de los artistas que completarán la grilla de esta nueva edición.
Tres días de gastronomía, tradición y música
Desde la organización anticiparon que la edición 2026 mantendrá la combinación de gastronomía y espectáculos que caracteriza a la Fiesta Nacional del Asado con Cuero y convocaron al público a reservar las fechas.
“Del 20 al 22 de noviembre, vuelve la 24º edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, la mayor fiesta gastronómica de la región”, anunciaron al presentar oficialmente la nueva edición.
Asimismo, adelantaron que serán “tres días donde el mejor asado con cuero del país se combina con una cartelera impresionante de shows y artistas que muy pronto vamos a anunciar”.
Lázaro Caballero, la primera confirmación
El anuncio de Lázaro Caballero comenzó a revelar una de las principales incógnitas de la próxima edición: la cartelera musical. El artista será parte de la jornada del sábado y se convirtió en el primer nombre confirmado oficialmente.
Mientras tanto, la organización mantendrá la expectativa sobre los restantes espectáculos. Según adelantaron, durante los próximos días se difundirán nuevos artistas y detalles relacionados con las actividades previstas para las tres jornadas.
“Estate atento a nuestras redes porque en los próximos días vamos a revelar las grandes sorpresas musicales que harán de esta edición una verdadera fiesta inolvidable”, señalaron desde la organización.
Viale se prepara para la 24ª edición
La Fiesta Nacional del Asado con Cuero volverá a tener como escenario a Viale y buscará convocar a familias y grupos de amigos de distintos puntos de Entre Ríos y otras provincias.
La propuesta tendrá nuevamente a la gastronomía tradicional como uno de sus ejes, acompañada por música y espectáculos. “Agendá la fecha, preparate con tu familia y amigos, porque este año la Fiesta promete superar todas las expectativas”, expresaron los organizadores.
Con las fechas ya definidas y Lázaro Caballero como primera figura anunciada, comenzará ahora la cuenta regresiva para conocer la programación completa. La Fiesta Nacional del Asado con Cuero se realizará el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con una nueva edición que volverá a poner en primer plano una de las tradiciones gastronómicas más representativas de la región.