Laura Rupp habló de la gestión municipal, la interna del PJ y las expulsiones partidarias

La intendenta de El Pingo, Laura Rupp, advirtió que los municipios pequeños atravesaban un escenario de creciente dificultad por la caída de la recaudación, el aumento de las demandas sociales y la falta de recursos para ejecutar obras. En diálogo con Elonce, sostuvo que muchas familias ya no podían cubrir sus necesidades básicas y aseguró que los comercios y las economías regionales también padecían las consecuencias.

“Estamos atravesando un período de gobierno bastante complicado para todos los municipios y, obviamente, mucho más para los del interior de la provincia”, expresó Rupp.

La dirigente explicó que, en localidades pequeñas, el municipio suele constituirse en una de las principales fuentes laborales. A esto se suma la dependencia de actividades productivas regionales que, según señaló, también redujeron personal.

La demanda de trabajo y asistencia social

Rupp afirmó que la búsqueda de empleo se convirtió en uno de los principales reclamos de quienes concurren diariamente al municipio.

“Nos encontramos en la encrucijada de tener que dar respuestas tan esenciales como la de dar trabajo. Es lo primero que pide el vecino cuando golpea la puerta del municipio”, manifestó.

La intendenta también cuestionó la asistencia recibida desde otras jurisdicciones. “Esto nos genera una enorme preocupación, sumada a la falta de acompañamiento tanto del Gobierno provincial como del Gobierno nacional, que han dado un paso al costado en cuestiones muy sensibles”, sostuvo.

En ese contexto, explicó que la administración municipal debía revisar diariamente sus recursos para garantizar los servicios básicos y cumplir con los salarios.

“Nuestra gestión hoy se circunscribe a sentarnos todos los días con el contador y la tesorera para ver cómo seguimos, cómo enfrentamos los gastos corrientes, cómo pagamos los sueldos y cómo respondemos a las demandas de la sociedad”, detalló.

“No podemos proyectar a largo plazo”

Rupp aseguró que El Pingo mantenía sus cuentas ordenadas y no registraba deudas. Sin embargo, aclaró que la incertidumbre impedía planificar obras o acciones de largo alcance.

“Tenemos un municipio ordenado administrativamente y no tenemos deuda. Eso nos permite diagramar el día a día, pero no podemos hacer ningún tipo de proyección a largo plazo”, señaló.

La intendenta remarcó que, además de recolectar residuos y mantener las calles, el municipio debía atender pedidos de ayuda para pagar servicios, afrontar traslados por cuestiones de salud y cubrir otras necesidades urgentes.

Según indicó, la recaudación de tasas municipales cayó a niveles cercanos al 45% o 50%, pese a que los tributos locales eran bajos.

“Es verdaderamente drástico. Vemos un desmejoramiento generalizado de la economía. Basta con recorrer los comercios para darse cuenta de que no hay poder adquisitivo”, expresó.

“La gente no llega al 20 del mes”

Rupp consideró que la pérdida de ingresos de las familias repercutió directamente sobre la actividad comercial.

“La gente no llega a fin de mes; básicamente, no llega al 20. Eso repercute en el mercado interno y en nuestros comercios, que vemos cerrar todos los días”, afirmó.

La mandataria también se refirió a las dificultades de las economías regionales.

“Hoy las granjas están atravesando un grave problema y despiden gente todos los días”, alertó.

Intendentes reclamaron protagonismo dentro del peronismo

En el plano político, Rupp confirmó que un grupo de intendentes peronistas trabajaba para conseguir una mayor participación en las decisiones partidarias de cara a las elecciones de 2027.

“Queremos recuperar el protagonismo o, mejor dicho, tenerlo por primera vez desde el interior de la provincia”, expresó.

La intendenta sostuvo que tanto el peronismo como el radicalismo concentraron históricamente sus decisiones en las ciudades más pobladas y relegaron a las localidades pequeñas.

“Entendemos que es hora de ser parte de la discusión política dentro de nuestro partido y también una alternativa para la sociedad”, afirmó.

Rupp destacó las gestiones municipales que, según sostuvo, se desarrollaron de manera transparente y con dirigentes que acumularon experiencia territorial.

Durante la entrevista, Rupp confirmó que está habilitada para presentarse por un nuevo mandato al frente del municipio. Sin embargo, evitó anticipar una candidatura.

“Tengo reelección, pero soy muy respetuosa y hay que escuchar a la gente. Eso es lo que venimos haciendo en cada departamento”, expresó.

Críticas a los acuerdos entre las grandes ciudades

Al analizar la posibilidad de definir candidaturas por consenso, la intendenta advirtió que las conversaciones partidarias volvían a concentrarse en las cinco ciudades más importantes.

“Se está tratando de buscar un consenso con las cinco ciudades más grandes de la provincia. Volvemos a dejar afuera al resto de los departamentos y a las más de 200 localidades de Entre Ríos”, cuestionó.

Rupp planteó que el federalismo también debía aplicarse hacia el interior provincial. “Tenemos que discutir las cuestiones políticas desde un federalismo que realmente se cumpla, no solamente desde la Nación hacia las provincias, sino también desde la provincia hacia sus localidades”, señaló.

Además, se distanció de quienes planteaban construir un “peronismo a la entrerriana” desligado de una estrategia nacional. En ese sentido, ratificó su participación en un espacio político vinculado con Axel Kicillof.

Las expulsiones de Nancy Miranda y Gladys Domínguez

La intendenta también se pronunció sobre la expulsión del Partido Justicialista de las senadoras Nancy Miranda, representante del departamento Federal, y Gladys Domínguez, de Feliciano.

“Me parece que era lo que correspondía, no porque lo piense yo, sino porque había una ciudadanía que lo estaba pidiendo”, sostuvo.

Rupp explicó que dirigentes con trabajo territorial reclamaban una respuesta partidaria debido a las votaciones de ambas legisladoras, especialmente durante el tratamiento de la reforma previsional.

“Entendíamos que las senadoras habían votado en contra del pueblo. El Tribunal de Disciplina tenía que actuar en consecuencia, escuchando a la militancia y a los compañeros”, expresó.

Sin embargo, reconoció que la decisión se produjo después de un período extenso y cuestionó que el partido no hubiera intervenido anteriormente.

Reclamo de un criterio uniforme

Rupp recordó que dentro del peronismo también se habían planteado pedidos de expulsión.

“Nosotros comenzamos con los pedidos de expulsión desde Kueider en adelante. No sabemos cuáles son los criterios que toma el Tribunal de Disciplina para decidir positivamente en algunos casos y negativamente en otros”, manifestó.

También sostuvo que las condenas judiciales contra dirigentes debían motivar una evaluación partidaria. “En el caso de los condenados, debería caer por su propio peso. El partido tendría que analizarlo por el daño moral que estas acciones le hicieron a nuestro movimiento”, afirmó.

Para Rupp, las diferencias entre las decisiones adoptadas reflejaron la necesidad de ampliar las mesas partidarias. “Hay cuestiones de incoherencia que no puedo explicar porque las decisiones no las tomamos nosotros. Por eso es importante abrir las discusiones y escuchar a los distintos sectores”, remarcó.

Una nueva reunión de la Liga de Intendentes

La intendenta informó que la Liga de Intendentes Justicialistas llevaba alrededor de cuatro meses sin reunirse. Ante esa situación, se solicitó un encuentro para el próximo 25 de septiembre, que podría realizarse en El Pingo.

Laura Rupp, intendenta de El Pingo, sobre la actualidad del municipio y del peronismo

Según estimó, alrededor de 27 intendentes participaban activamente en el espacio. Rupp consideró que la falta de reuniones provocaba distanciamiento y dificultaba el tratamiento conjunto de los problemas municipales.

“Necesitamos esos espacios para llevar los dilemas de nuestras gestiones y plantear las cuestiones políticas, sobre todo de cara a una elección que está prácticamente a la vuelta”, concluyó.