Bahl propone que el Banco Central tenga un doble objetivo: estabilidad de precios y empleo sostenible

Bahl propone un mandato dual para el Banco Central que contemple preservar el valor de la moneda mediante la estabilidad de precios y promover el máximo nivel sostenible de empleo. También planteó mantener controles técnicos sobre el endeudamiento externo.
Bahl propone un mandato dual para el Banco Central en el marco del debate por la reforma de su Carta Orgánica: preservar el valor de la moneda mediante la estabilidad de precios y, al mismo tiempo, promover el máximo nivel sostenible de empleo dentro de las facultades de la autoridad monetaria.
El senador nacional Adán Bahl trabaja en una alternativa a la reforma que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Su planteo apunta a establecer un Banco Central independiente, con reglas definidas, pero que también contemple los efectos de sus decisiones de política monetaria sobre la economía real.
Durante el tratamiento en comisión, el legislador entrerriano consultó al presidente del Banco Central sobre la posibilidad de incorporar ese mandato dual. Además, cuestionó la eliminación del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, relacionado con la intervención técnica del organismo ante determinadas operaciones de endeudamiento público externo.
Qué establece la media sanción de Diputados
La reforma aprobada por la Cámara baja establece como misión primaria y fundamental del Banco Central "preservar el valor de la moneda". De esa manera, elimina del artículo actualmente vigente las referencias a la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico.
Frente a ese esquema, la alternativa impulsada por Bahl propone conservar la estabilidad de precios como objetivo fundamental, pero sumar como segunda finalidad la promoción del máximo nivel sostenible de empleo.
Según los fundamentos de la propuesta, este último concepto no supone perseguir un escenario de desempleo cero ni habilitar la emisión monetaria para estimular artificialmente la actividad económica. La definición apunta al mayor nivel de ocupación que pueda sostenerse en el tiempo sin poner en riesgo la estabilidad de precios.
Los modelos internacionales que toma como referencia
Entre los antecedentes considerados aparece la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyo marco institucional contempla objetivos vinculados tanto a la estabilidad de precios como al máximo empleo.
La propuesta también menciona el caso de Australia, que cuenta con una arquitectura similar, y los modelos del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo, que incorporan bajo diferentes esquemas consideraciones relacionadas con la actividad económica y el empleo.
El proyecto que analiza Bahl incorporaría, además, una limitación expresa: el objetivo vinculado al empleo no podría utilizarse para justificar o eludir las prohibiciones establecidas respecto del financiamiento monetario al sector público.
Reservas y endeudamiento externo
Otro punto planteado por el senador durante el debate fue la eventual eliminación del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera. Actualmente, esa disposición requiere una opinión técnica del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos de determinadas operaciones de deuda pública externa.
Bahl trabaja también sobre otros aspectos de la reforma, entre ellos el rol de la estabilidad financiera, la transparencia en el manejo de las reservas internacionales y el régimen aplicable a las autoridades del organismo.
En ese marco, su planteo incluye preservar controles técnicos sobre el endeudamiento externo y establecer reglas institucionales que, según sostiene, permitan fortalecer la autonomía del Banco Central frente al poder político.
"No indiferente frente a la economía real"
El senador argumentó que la estabilidad monetaria y la situación del mercado laboral pueden ser contempladas dentro de un mismo esquema de política monetaria, sin que el segundo objetivo implique abandonar el control de la inflación.
“Queremos un Banco Central independiente del poder político, pero no indiferente frente a la economía real. Preservar el valor de la moneda mediante la estabilidad de precios y promover el máximo nivel sostenible de empleo pueden formar parte de una misma política monetaria responsable”, sostuvo Bahl.
La discusión continuará ahora en el Senado, donde la media sanción proveniente de Diputados deberá ser analizada junto con las modificaciones y alternativas que planteen los legisladores durante el tratamiento de la reforma.