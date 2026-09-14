Campus Party vuelve con más de 40 charlas y 25 talleres gratuitos

Campus Party volverá a realizarse este martes y miércoles en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con dos jornadas gratuitas destinadas a acercar la tecnología y la innovación a estudiantes, profesionales, emprendedores y público en general. Las actividades se desarrollarán de 10 a 18.

En la previa del encuentro, el secretario de Modernización de Entre Ríos, Emanuel Gainza, brindó detalles a Elonce sobre la segunda edición provincial. “Estamos en la previa de Campus Party, que es un evento de tecnología e innovación a nivel internacional y que nuevamente, por segunda vez, viene a Entre Ríos. En la edición de 2025 tuvimos más de 10.000 personas que participaron”, destacó.

El funcionario indicó que universidades, empresas y diferentes actores vinculados con la innovación formarán parte de la propuesta. Además de las exposiciones, habrá espacios para conocer carreras, participar de actividades prácticas y acceder a nuevas herramientas tecnológicas.

Más de 40 charlas sobre tecnología e innovación

Gainza explicó que la programación fue pensada para personas con diferentes niveles de conocimiento y para todas las edades. “Si bien está dirigido a escuelas y universidades, que van a estar participando con feria de carreras, actividades y talleres, van a poder encontrar más de 40 charlas donde vamos a abordar inteligencia artificial, ciberseguridad, redes o emprendimiento, y un montón de cosas que tienen que ver con innovación y tecnología”, detalló.

El secretario de Modernización señaló que el encuentro se insertó dentro de una política provincial más amplia. “No es una actividad aislada, sino que está encuadrada dentro de una estrategia de la provincia que tiene que ver con la transformación digital, con la modernización, con el Mirador TEC y con todo lo que estamos haciendo vinculado a tecnología”, sostuvo.

Por su parte, Lucrecia Gratas, integrante de la organización de Campus Party, destacó la posibilidad de reunir nuevamente en Entre Ríos a los distintos sectores relacionados con la innovación. “Muy contentos de convertirnos nuevamente, por segundo año consecutivo, en el escenario en donde todo el ecosistema se encuentra”, afirmó.

Una vidriera para el talento entrerriano

Gratas puso especial énfasis en la presencia de especialistas y proyectos surgidos en la provincia. “Universidades, sector público, sector privado, speakers internacionales, speakers nacionales y mucho contenido local, que a nosotros nos parece muy importante darle el espacio porque sabemos que Entre Ríos tiene mucho talento local”, manifestó.

Uno de los objetivos, según explicó, será reducir las distancias en el acceso al conocimiento y acercar herramientas que puedan trasladarse a la vida cotidiana. “La idea es acercar nuevas herramientas y, sobre todo, conocimiento; achicar la brecha tecnológica, que hoy creo que es una preocupación que tenemos todos”, señaló.

La propuesta no estará destinada únicamente a estudiantes, programadores o especialistas. “La idea es que todos aquellos que se acerquen a Campus Party se vayan con un nuevo conocimiento que puedan aplicar en sus estudios, en sus trabajos, en su pyme, en su emprendimiento o en su pequeño local”, explicó.

Más de 25 talleres y actividades gratuitas

Los espacios prácticos serán otro de los principales atractivos. “Se organizan más de 25 talleres que van a estar funcionando martes y miércoles a partir de las 10 de la mañana. No necesitan inscripción”, precisó Gratta.

La dinámica permitirá que cada visitante arme su recorrido de acuerdo con sus intereses. “Pueden acercarse, mirar la agenda, ir al espacio de taller que les interese, a la charla que les interese, comer algo en el patio de comidas, volver, jugar un poco. La idea es pasar el día vinculados e interactuando con la tecnología y con los demás”, comentó.

Al referirse a la respuesta obtenida durante la edición anterior, la organizadora destacó la participación de la comunidad entrerriana. “Nuestra experiencia del primer año fue que los entrerrianos vinieron a Campus Party. Tuvimos más de 10.000 personas, participaron de las charlas y los talleres. Vinieron los chicos de las universidades y mostraron sus proyectos; también lo hicieron los emprendedores”, recordó.

Propuestas para principiantes y profesionales

Gainza explicó que habrá dos escenarios y actividades simultáneas, lo que permitirá encontrar propuestas adaptadas a diferentes niveles de formación. La inteligencia artificial será uno de los temas centrales, junto con ciberseguridad, redes, emprendimientos e innovación.

“El que no conozca ni sepa nada de inteligencia artificial y quiera venir a conocer por primera vez tiene su charla, va a encontrar su contenido. Alguien que sea profesional y quiera profundizar también tiene alguna charla o algún speaker que venga a hablar sobre esos temas”, aseguró.

Campus Party se desarrollará este martes y miércoles, de 10 a 18, en el Centro Provincial de Convenciones. El evento será gratuito y estará abierto a todas las edades. Gainza indicó que el ingreso requerirá una inscripción sencilla, mientras que los talleres otorgarán certificación y las actividades generales no tendrán certificado.