Gladys Domínguez habló de su salida del PJ: “Se me expulsa por no obedecer órdenes”

La expulsión de Gladys Domínguez del PJ fue uno de los ejes de la entrevista que la senadora provincial por Feliciano brindó a Quién Dice Qué, programa que se emite por Elonce. La legisladora se refirió a la decisión del Partido Justicialista de separarla como afiliada junto a la senadora Nancy Miranda y aseguró que no la sorprendió debido a las diferencias que mantenía con sectores de la dirigencia.

“En definitiva, lo que hicieron fue cumplir con el mandato que habían fijado en ese Congreso en junio. Yo no esperaba otra cosa. Evidentemente, hace rato que veníamos con grandes diferencias, sobre todo a nivel local”, expresó Domínguez. La senadora recordó que lleva dos años y nueve meses en la actividad política y remarcó las dificultades que, según sostuvo, atravesó dentro de su propio espacio.

En ese sentido, recordó que compitió inicialmente con boleta corta y aseguró que no recibió respaldo partidario durante aquel proceso. “Yo no tuve el acompañamiento político y económico, así que no entiendo que esa dirigencia venga hoy a reclamarme o que esté ofendida cuando ellos tampoco nunca se preocuparon por esta senadora, nunca se preocuparon por escuchar a mi departamento”, cuestionó.

“Se me expulsa directamente por no obedecer órdenes”

Domínguez vinculó parte de sus diferencias con la dirigencia justicialista a la relación institucional que decidió mantener con el Ejecutivo entrerriano. En ese marco, defendió la necesidad de articular gestiones con el Gobierno provincial para conseguir respuestas destinadas a Feliciano.

“La ciudadanía entrerriana eligió a otro gobernador y teníamos que trabajar en eso y articular gestión”, manifestó. Además, afirmó que su prioridad fue representar las necesidades de los habitantes del departamento, más allá de las diferencias partidarias.

Al referirse concretamente a la sanción, descartó que pueda revisarse: “No hay ninguna chance. Ya es una decisión tomada en junio”. Luego planteó: “A mí no se me echa por no trabajar por mi departamento, se me expulsa directamente por no obedecer órdenes. Simplemente es eso lo que a mí me condena cuando no usan la misma vara para otros dirigentes que están muy cuestionados”.

Críticas al rumbo del peronismo

La senadora cuestionó la manera en que el PJ resolvió las diferencias internas y consideró que su expulsión estuvo relacionada con las posiciones que adoptó en determinadas votaciones legislativas.

“Evidentemente parece que pensar distinto es traicionar, disentir también es traicionar o votar de acuerdo a tus propias convicciones”, sostuvo. Además, consideró que la situación excede su caso particular y mencionó la salida de otras legisladoras del espacio.

“Algo está pasando en el peronismo provincial, no puede ser que se hayan ido tres legisladoras. Yo creo que acá no se hace cargo y el partido se ha convertido en un partido cerrado, ciego y mudo en esta situación”, afirmó.

Domínguez sostuvo que el PJ se encuentra “lejos de una construcción política colectiva” y advirtió sobre las consecuencias electorales que, a su entender, podría tener esa postura. “Yo soy más de un Peronismo que abrazaba a los compañeros, no de un Peronismo que expulsa a quien piensa distinto”, sentenció.

Las gestiones para Feliciano

Durante la entrevista en Quién Dice Qué, la legisladora también habló de las gestiones realizadas ante el Ejecutivo provincial. Entre ellas destacó la licitación de un barrio de 22 viviendas y mencionó como prioridades la salud, las rutas y la infraestructura.

“Son todas decisiones de gestiones que se articuló con el Gobierno provincial y eso molesta, que tenga buena relación, porque Feliciano, mi departamento, es escuchado. Nunca he tomado ninguna decisión que vaya en contra de mi ciudad ni en contra de los entrerrianos”, sostuvo.

Domínguez definió su manera de trabajar como basada en el diálogo y el consenso. “Soy una persona del diálogo, del escuchar, de consensuar”, señaló. Asimismo, remarcó que su preocupación está puesta en “la salud, las rutas, las viviendas y escuchando a la gente, principalmente escuchando a la gente”.

Qué dijo sobre su futuro político

Consultada sobre una eventual participación electoral fuera del PJ, Domínguez evitó anticipar definiciones. “Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a charlar. Hoy por hoy, todavía está un poco crudo esto, pero vos sabés muy bien que las alianzas existen, que los frentes están”, respondió.

Sin embargo, dejó clara su intención de continuar trabajando políticamente por el departamento. “He decidido jugarme, he decidido ponerme la camiseta de Feliciano y en esa lucha vamos a estar y ese va a ser mi norte”, aseguró. También señaló que la falta de empleo constituye una de las principales dificultades de la zona.

Finalmente, no descartó un eventual entendimiento electoral con el gobernador Rogelio Frigerio. “Lo dirá el tiempo. Eso no solo depende de mí tampoco”, expresó. De esta manera, Domínguez dejó abierta la discusión sobre su futuro político tras quedar fuera del Partido Justicialista.