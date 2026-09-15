Tiempo en Entre Ríos: sube la temperatura este martes y anticipan máximas de hasta 20 °C

El tiempo en Entre Ríos comenzará a mostrar este martes 15 de septiembre un cambio progresivo en las temperaturas. Después de un amanecer fresco, con registros de entre 8 y 9 grados en las principales ciudades, las máximas alcanzarán los 20 °C durante la tarde y no se prevén precipitaciones.

En Paraná, La Paz, Concordia y Federación se esperan mínimas cercanas a los 9 °C y máximas de 20 °C. En Concepción del Uruguay y Gualeguaychú el inicio de la jornada será algo más frío, con valores próximos a los 8 °C, aunque también se llegará a unos 20 °C por la tarde.

El cielo se presentará entre despejado y parcialmente nublado durante buena parte del martes, con probabilidad de lluvia prácticamente nula. Los vientos serán en general leves a moderados, con velocidades que oscilarán mayormente entre los 7 y los 12 kilómetros por hora, aunque en algunos sectores podrán alcanzar entre 13 y 22 km/h.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El miércoles mantendrá características similares en el norte de Entre Ríos, donde La Paz, Concordia y Federación volverán a registrar máximas de alrededor de 20 °C. En Paraná también se prevé ese valor, mientras que hacia el sur provincial se producirá un descenso transitorio.

Para Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, el miércoles se anticipan mínimas cercanas a los 7 °C y máximas de aproximadamente 17 °C. A pesar de esa diferencia térmica, tampoco aparecen probabilidades significativas de precipitaciones.

El jueves comenzará un ascenso más uniforme en toda la provincia. Las máximas llegarán a unos 22 °C tanto en Paraná y el norte como en las localidades del sur, mientras las mínimas se ubicarán alrededor de los 10 °C.

El fin de semana llegará con temperaturas más altas

El viernes será otro escalón en el aumento térmico, con máximas cercanas a 23 °C en las ciudades relevadas. El sábado, el tiempo en Entre Ríos tendrá valores todavía más elevados: Paraná y La Paz podrían alcanzar los 26 °C, Concordia y Federación los 25 °C, y Gualeguaychú y Concepción del Uruguay unos 24 °C.

El domingo aparece, por el momento, como la jornada más cálida de la semana. Paraná, La Paz, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay podrían alcanzar máximas de 29 °C, mientras que Concordia y Federación llegarían a unos 26 °C. Las mínimas también subirán y se ubicarán entre 13 y 15 grados.

De esta manera, la semana estará marcada por una progresiva recuperación de las temperaturas y prácticamente sin lluvias. El cambio será más evidente hacia el fin de semana, cuando varias localidades entrerrianas pasarán de amaneceres por debajo de los 10 °C a tardes cercanas a los 30 °C.