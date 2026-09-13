El frío empieza a ceder: las máximas llegarán a 23 grados durante la semana

El pronóstico del tiempo en Paraná mostró un cambio gradual de las condiciones para los próximos días, luego del marcado descenso térmico que se registró durante el fin de semana. De acuerdo con los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperaban precipitaciones y las temperaturas comenzarían a recuperarse progresivamente.

Para este lunes 14 de septiembre, el organismo pronosticó una temperatura mínima de apenas 6 grados y una máxima de 18 grados. El cielo se presentaría entre algo y parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, con una probabilidad de precipitaciones del 0%.

El ascenso térmico comenzaría a percibirse con mayor claridad el martes 15, cuando la mínima alcanzaría los 9 grados y la máxima llegaría a los 20 grados. Tampoco se esperaban lluvias y se anticipaban períodos con presencia del sol, aunque con mayor nubosidad hacia la noche.

Las temperaturas seguirán subiendo

Para el miércoles 16 de septiembre, el SMN anticipó otra jornada estable. La temperatura mínima se ubicaría en torno a los 8 grados, mientras que la máxima volvería a alcanzar los 20 grados, con cielo mayormente despejado o algo nublado.

El cambio sería más evidente durante la segunda mitad de la semana. Para el jueves 17, la mínima ascendería hasta los 10 grados y la máxima llegaría a los 22 grados. La probabilidad de precipitaciones se mantendría en 0%, según el pronóstico disponible.

En tanto, el viernes 18 se perfilaría como una de las jornadas más templadas de la semana. La temperatura mínima sería de 13 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 23 grados, consolidando así la recuperación térmica después de las bajas temperaturas del fin de semana.

Sin lluvias y con tardes cada vez más templadas

De esta manera, el panorama meteorológico anticipó una semana caracterizada por la ausencia de precipitaciones y un aumento gradual de las temperaturas. Las mañanas continuarían frescas durante los primeros días, especialmente el lunes, pero las tardes serían progresivamente más agradables.

La amplitud térmica también sería considerable al comienzo de la semana: el lunes habría una diferencia de 12 grados entre la mínima y la máxima prevista. Desde el martes, en tanto, los registros mínimos comenzarían a subir paulatinamente.

Así, tras el ingreso de aire frío que hizo descender los termómetros durante el fin de semana, el pronóstico mostró una recuperación sostenida hacia mediados y finales de la semana, con máximas que pasarían de los 18 grados del lunes a los 23 grados previstos para el viernes.