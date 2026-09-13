Una entrerriana fue designada jueza de Cámara de un tribunal oral nacional

Una profesional entrerriana fue designada jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25 de la Capital Federal. Se trata de la doctora Mariana Salduna, oriunda de Concordia, quien se incorporará a la Justicia Nacional.

El nombramiento fue dispuesto por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 910/2026, firmado el 7 de septiembre y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. La designación se concretó luego del acuerdo otorgado por el Senado de la Nación.

Salduna había ocupado el primer lugar en la terna elevada por el Consejo de la Magistratura para cubrir la vacante. Su incorporación quedó oficializada junto con otros nombramientos correspondientes a diferentes dependencias judiciales.

Una trayectoria vinculada al Derecho

La nueva magistrada pertenece a una tradicional familia concordiense vinculada históricamente con el ámbito del Derecho y con presencia en el foro y la Justicia. Su trayectoria profesional le permitió avanzar dentro de la carrera judicial hasta alcanzar un cargo en uno de los tribunales orales de la Capital Federal, informó El Entre Ríos.

Como jueza de Cámara, Salduna integrará un órgano judicial compuesto por tres magistrados. El tribunal posee competencia para intervenir en el juzgamiento y la resolución de causas penales correspondientes a su jurisdicción.

Su función se desarrollará en el ámbito de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí participará en el análisis y resolución de procesos relacionados con delitos comprendidos dentro de la competencia del fuero Criminal y Correccional.

Una tanda de 63 nombramientos

La designación de la profesional entrerriana formó parte de una serie de nombramientos judiciales oficializados durante la semana por el Gobierno nacional. En total, se concretaron 63 incorporaciones en diferentes cargos de la Justicia y del Ministerio Público.

Las designaciones fueron dispuestas mediante distintos decretos del Poder Ejecutivo después de recibir el acuerdo correspondiente del Senado. La nómina incluyó jueces de primera instancia, integrantes de tribunales orales y vocales de cámaras nacionales y federales.