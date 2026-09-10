Procesaron con preventiva al abogado y comisario Rosatelli por el cargamento de 1.345 kilos de marihuana

El procesamiento con prisión preventiva por 1.345 kilos de marihuana alcanzó al comisario Daniel Rosatelli y a otros cinco imputados. La Justicia Federal reconstruyó la logística utilizada para trasladar la droga que fue secuestrada en febrero en La Paz.
El procesamiento con prisión preventiva por 1.345 kilos de marihuana fue dispuesto por el juez federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos, contra el comisario Daniel Alejandro Rosatelli y otros cinco imputados en la investigación por el cargamento descubierto en febrero en La Paz.
La resolución alcanzó a Rosatelli, César Leonel Ramírez, Martín Reynaldo Germán Pelizzari, Claudio David Luna, Alan Josías Gabriel Favieri y José Belén Favieri, quienes fueron imputados como coautores del delito de transporte agravado de estupefacientes.
La medida judicial también contempló embargos millonarios sobre los bienes de los acusados. Según la investigación, el grupo habría organizado el traslado de 1.345,51 kilos de marihuana distribuidos en 1.716 panes, además de utilizar documentación falsa y distintos vehículos para concretar la maniobra.
La logística atribuida a los imputados
De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, las maniobras investigadas se desarrollaron entre el 4 de noviembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026. La Justicia atribuyó a los procesados la coordinación, adquisición y acondicionamiento del cargamento.
El expediente sostuvo que Rosatelli habría aportado fondos y logística para adquirir una camioneta Citroën Jumper que tenía pedido de secuestro por una denuncia de estafa. Al vehículo se le habría colocado una patente falsa para intentar evadir los controles, publicó Análisis.
Además, la maniobra habría incluido una camioneta Toyota Hilux que cumplía funciones de “auto-guía” durante el recorrido. La investigación buscó establecer la participación de otros colaboradores vinculados con la organización.
El hallazgo de más de una tonelada de marihuana
El caso tomó dimensión el 13 de febrero, cuando efectivos de Delitos Rurales de La Paz interceptaron la Citroën Jumper en el denominado Camino del Borello, calle Los Aromos, un camino de tierra que conecta con la Ruta Nacional 12.
Inicialmente, los policías sospecharon que el vehículo podía estar relacionado con hechos de abigeato registrados en la zona. Durante el procedimiento detuvieron a César Leonel Ramírez, mientras que otras dos personas lograron escapar a través de los campos aprovechando la oscuridad.
Al inspeccionar el utilitario, los efectivos encontraron 61 bultos que contenían 1.716 panes de marihuana. El pesaje determinó un total de 1.345,5 kilos. También fueron halladas pequeñas cantidades de cocaína y cannabis.
El origen de la camioneta utilizada
La investigación determinó que la Citroën Jumper tenía pedido de secuestro desde diciembre de 2025. Ese dato permitió vincular el hallazgo de la droga con una denuncia anterior relacionada con la venta del vehículo.
Según consta en la reconstrucción del caso, Jonathan Barbieri había vendido el utilitario a Pelizzari en noviembre de 2025. La operación había sido acordada por 20 millones de pesos y contemplaba una parte en efectivo, cheques y transferencias.
Sin embargo, el saldo no habría sido abonado y los cheques entregados resultaron apócrifos. Ante esa situación, Barbieri realizó una denuncia en la Comisaría Segunda y posteriormente amplió la presentación ante la Fiscalía por un perjuicio estimado en unos 14 millones de pesos.
Una agresión incorporada a la causa
La resolución también atribuyó a Rosatelli otro episodio ocurrido el 12 de noviembre de 2025 en la sede de la ONG Suma de Voluntades, en Paraná. Según la acusación, allí habría agredido físicamente a Sixto Ramón Maciel, dio a conocer Análsis.
La investigación sostuvo que Rosatelli habría golpeado la cabeza del hombre contra una pared mientras portaba un arma de fuego. La víctima sufrió un traumatismo encéfalo-craneano que implicó riesgo para su vida.
De acuerdo con la hipótesis judicial, la agresión habría tenido como finalidad presionar a Barbieri para que retirara la denuncia vinculada con la camioneta. Por este episodio se le atribuyeron a Rosatelli lesiones graves agravadas y amenazas coactivas.
Cómo avanzó la investigación
Tras el secuestro del cargamento, la causa quedó a cargo del juez federal Leandro Ríos. Ramírez, el único detenido durante aquel procedimiento, se abstuvo de declarar y quedó alojado con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.
Los investigadores avanzaron posteriormente sobre el origen del vehículo y los presuntos responsables del cargamento. En ese recorrido llegaron a la denuncia por la Citroën Jumper y comenzaron a reconstruir los movimientos y vínculos entre los sospechosos.
La pesquisa también identificó a Alan y José Belén Favieri como las personas que presuntamente habían logrado escapar durante el operativo de febrero. A partir de los elementos reunidos se dispusieron nuevas medidas para detener a los involucrados.
Allanamientos y detenciones
En el marco de la causa se realizaron allanamientos simultáneos, entre ellos en el domicilio particular de Rosatelli. El comisario fue detenido y trasladado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná luego de ser identificado en la Delegación de la Policía Federal.
También fueron allanados su estudio jurídico, ubicado en calle Corrientes de Paraná; el domicilio de su padre en Chajarí; y una oficina de la Secretaría General donde funciona el área de Asuntos Jurídicos de la Jefatura Departamental Paraná, que estaba a cargo de Rosatelli.
Alan Favieri fue detenido en La Paz, mientras que Claudio David Luna fue arrestado y alojado en la Alcaidía de Paraná. Con el procesamiento y las prisiones preventivas, la Justicia Federal avanzó sobre quienes consideró integrantes de la estructura que habría organizado el transporte del cargamento de más de una tonelada de marihuana.