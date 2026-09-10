Geografía en un minuto: el docente que enseña sobre Argentina en redes sociales

REDACCIÓN ELONCE
Nicolás Santángelo, creador de "Unir Caminos", participó del Social Media Day en Paraná y contó a Elonce cómo transforma contenidos académicos en videos breves. Su perfil ya reúne a 60.000 seguidores.
El Social Media Day en Paraná reunió hoy a especialistas y creadores de contenido, entre ellos Nicolás Santángelo, profesor de Geografía radicado en Concepción del Uruguay y creador de "Unir Caminos". En diálogo con Elonce, explicó cómo encontró en las redes sociales una nueva manera de enseñar y divulgar contenidos sobre Argentina.
Santángelo publica en Facebook e Instagram videos sobre geografía, historia, economía, ecorregiones y curiosidades del país. "Lo que hago es convertir ese contenido que a veces pensamos que es poco interesante, aburrido o excesivamente académico en algo sumamente entendible para cualquier usuario", explicó.
El desafío implicó modificar la lógica con la que trabajaba como docente. "Todo eso que hacía antes en el aula, en clases de una o dos horas, ahora lo trato de resumir en un minuto o minuto y medio", señaló. Para captar la atención, suele partir de datos curiosos, acontecimientos de actualidad o temas que son tendencia.
Un viaje en bicicleta que cambió su manera de comunicar
El origen de "Unir Caminos" estuvo vinculado con un viaje que Santángelo realizó hace aproximadamente cuatro años. Recorrió unos 18.000 kilómetros en bicicleta por las provincias argentinas y comenzó compartiendo fotografías y videos de la travesía, aunque inicialmente esas publicaciones tenían poca repercusión.
El punto de inflexión llegó cuando difundió una curiosidad sobre La Pampa. "Me llamó la atención que eso generara tanto interés porque me parecía que era algo que solamente me importaba a mí", recordó. A partir de allí comenzó a combinar los conocimientos adquiridos como profesor con las historias que descubría durante el recorrido.
Ese enfoque terminó definiendo la identidad de su contenido: explicar de manera sencilla aspectos de la geografía y la historia argentina, con especial atención al sentido de pertenencia. "Son datos que a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos, pero confirman ese lugar de pertenencia que nos hace sentir felices de haber nacido en esta provincia o en esta patria", sostuvo.
Las historias entrerrianas que sorprenden en redes
Actualmente radicado en Concepción del Uruguay, Santángelo encontró también numerosas historias entrerrianas para trasladar a sus publicaciones. Entre los ejemplos mencionó curiosidades vinculadas con la producción histórica de aperitivos en esa ciudad y la Isla Cambacuá, a la que destacó entre los atractivos del río Uruguay.
"Unir Caminos" alcanzó los 60.000 seguidores, aunque Santángelo aclaró que la creación de contenido todavía no constituye la totalidad de sus ingresos. "Buena parte de lo que hago es por amor al arte. No deja de ser un hobby donde se combinan cosas que me gustan", reconoció.
El docente también destacó que detrás de los perfiles digitales existe un proceso profesional que muchas veces no es visible para las audiencias. "Se cree que esta cosa de influencer es solamente salir en los medios y promocionar productos", planteó.
El profesionalismo detrás de los contenidos
Santángelo valoró la diversidad de creadores que participaron del encuentro en Paraná, desde docentes hasta productores y realizadores audiovisuales. Consideró que el conocimiento específico y la capacidad narrativa resultan determinantes para construir comunidades en las plataformas.
"El nivel de profesionalismo, aunque sea intuitivo, con el que elaboramos es alto", afirmó. Para el creador, esa dedicación puede advertirse no solamente en las métricas, sino también en los comentarios, agradecimientos y propuestas laborales que reciben a partir de sus publicaciones.