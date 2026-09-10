Entre Ríos cumple 212 años: un repaso por el camino hacia su autonomía

REDACCIÓN ELONCE
El historiador Rubén Bourlot explicó a Elonce cómo se produjo la creación formal de Entre Ríos el 10 de septiembre de 1814. El papel de Artigas, la autonomía provincial y la resistencia frente al centralismo de Buenos Aires.
La creación de la provincia de Entre Ríos cumple este 10 de septiembre 212 años. La fecha remite a 1814, cuando el director supremo Gervasio Antonio de Posadas firmó el decreto que estableció formalmente la provincia. El historiador Rubén Bourlot repasó en diálogo con Elonce el contexto y los acontecimientos que marcaron aquel proceso.
"Hoy es el aniversario de la formal creación de la provincia de Entre Ríos", explicó Bourlot. Según detalló, Posadas separó de la Intendencia de Buenos Aires dos territorios: el correspondiente a la actual Entre Ríos y el de Corrientes. En el caso entrerriano, se estableció a Concepción del Uruguay como capital.
Sin embargo, el historiador aclaró que aquella disposición no significó el comienzo de la autonomía entrerriana. "Entre Ríos ya había conseguido su autonomía el 22 de febrero de ese año, a través del combate del Espinillo", explicó. Allí se enfrentaron fuerzas vinculadas a Buenos Aires con las entrerrianas que respondían a José Gervasio Artigas.
La influencia de Artigas y los Pueblos Libres
Bourlot explicó que el decreto de septiembre de 1814 debe interpretarse dentro de las disputas políticas de la época. Buenos Aires buscaba disminuir la influencia que Artigas ejercía sobre Entre Ríos y Corrientes, territorios que se encontraban vinculados al proyecto federal.
La nueva jurisdicción funcionaría como una provincia-intendencia, por lo que su autonomía era limitada. "Los gobernadores intendentes eran nombrados por el gobierno de Buenos Aires, es decir, en ese momento por el Directorio", precisó el historiador.
En aquellos años todavía no se había declarado formalmente la Independencia argentina, que llegaría en 1816. Entre Ríos integraba la Liga Federal o Liga de los Pueblos Libres, liderada por Artigas, que defendía una organización federal y reclamaba la independencia frente a España.
Buenos Aires no logró imponer sus gobernadores
Tras la creación formal de Entre Ríos, Buenos Aires designó a Blas José Pico como gobernador intendente. Sin embargo, encontró resistencia de las fuerzas artiguistas y no consiguió establecerse efectivamente en Concepción del Uruguay.
Luego fueron nombrados Juan José Viamonte y Eustoquio Díaz Vélez —según el repaso histórico del período—, aunque los intentos del Directorio por controlar políticamente el territorio tampoco consiguieron consolidarse. "Buenos Aires no pudo ejercer esa influencia y nombrar los funcionarios que pretendía", sintetizó Bourlot.
Entre Ríos continuó entonces bajo la conducción de comandantes vinculados al federalismo. Entre ellos se destacó Francisco Ramírez, quien en 1818 fue nombrado comandante general y posteriormente tendría un papel central en la historia política entrerriana y en las disputas por la organización federal.
El camino hacia la autonomía definitiva
El proceso iniciado durante aquellos años continuó hasta 1820. Bourlot recordó que después de la batalla de Cepeda, Entre Ríos reafirmó su autonomía provincial frente al poder central de Buenos Aires.
Ese proceso estuvo vinculado con el principio que Artigas definía como la "soberanía particular de los pueblos", una concepción según la cual las provincias debían conservar su autonomía dentro de una organización política federal.
A 212 años del decreto del 10 de septiembre de 1814, la fecha permite recuperar un período decisivo de la historia entrerriana, atravesado por las disputas entre centralismo y federalismo y por figuras que marcarían posteriormente la construcción política de Entre Ríos.