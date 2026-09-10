Motociclista sufrió politraumatismos tras chocar contra dos vehículos en Paraná

El accidente ocurrió frente al ingreso de un supermercado y participaron una moto, una Ford EcoSport y una Fiat Fiorino. El motociclista permanecía consciente y fue trasladado al Hospital San Martín con politraumatismos.
Un motociclista sufrió politraumatismos tras chocar contra dos vehículos durante la mañana de este jueves sobre calle Blas Parera, frente al acceso al hipermercado en Paraná. El hombre recibió asistencia médica y fue trasladado consciente al Hospital San Martín.
Si bien las circunstancias de la colisión quedaron bajo investigación, fuentes policiales confirmaron que el accidente involucró a la motocicleta, una camioneta Ford EcoSport y una Fiat Fiorino.
De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el motociclista había salido del predio del hipermercado y se incorporaba a calle Blas Parera con dirección hacia el sur.
En ese momento, la Ford EcoSport circulaba por Blas Parera en sentido norte-sur. Por causas que se trataban de establecer, la motocicleta impactó primero contra ese vehículo.
Luego del primer choque, el rodado menor se desplazó por efecto del impacto y colisionó contra la Fiat Fiorino. Este último utilitario se encontraba estacionado frente al ingreso y egreso del supermercado, con intenciones de incorporarse al tránsito en dirección norte.
Como consecuencia de la doble colisión, el conductor de la motocicleta resultó lesionado. No se informó que los ocupantes de los otros vehículos hubieran requerido atención médica.
Personal del servicio de emergencias médicas asistió al motociclista en el lugar y dispuso su traslado al Hospital San Martín. Según el reporte policial, se encontraba consciente y presentaba politraumatismos.
Efectivos de la comisaría cuarta realizaron las primeras actuaciones y organizaron la circulación en el sector mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.
También trabajó personal de Accidentología Vial, que efectuó las diligencias para determinar la mecánica y las causas del accidente.